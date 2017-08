Ladrones allanan oficinas de Matilde Hernández y sustraen equipo de computo El abogado y secretario general del PRI, no descartó trasfondo político. Miles de pesos en equipo de cómputo fue el botín que obtuvieron los ladrones que allanaran las oficinas del conocido abogado y secretario del Comité Municipal del PRI Matilde Hernández Méndez; situación que dijo no lo detendrá aunque si plantea un alto momentáneo en sus actividades para planear la estrategia a seguir. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios El abogado denuncio públicamente el robo a sus oficinas la mañana de ayer. En entrevista para Zunoticia, el abogado informó que fue alrededor de las 10:00 horas cuando el personal que lo auxilia llegó a las oficinas y descubrió que las computadoras que estaban en dos oficinas ya no se encontraban, situación que le informaron inmediatamente. Agregó que extrañamente los accesos así como las ventanas no presentaban a simple vista huellas de haber sido forzadas, por lo que aun analiza las acciones legales que emprendería por el robo de los equipos de cómputo. Aunque no quiso señalarlo, dejo en el aire la posibilidad de que el robo sea parte de alguna revancha de tipo político o derivado de los múltiples casos que como abogado lleva, algunos de ellos sumamente polémicos, siendo enfatizo en que este tipo de situaciones no lo amedrentarían, pero si tenía la sospecha que el robo fuera parte de una serie de situaciones que venía sufriendo en los últimos días que no quiso calificar como amenazas, y de las cuales señaló que hablara en su debido tiempo. Cabe señalar que no es la primer vez que Hernández Méndez, sufre un robo en sus instalaciones, donde incluso le han prendido en el exterior artículos de brujería. Por último manifestó que junto con su personal realizaría un inventario de sus expedientes para corroborar que no haga falta ninguno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Panteones participó en homenaje a los símbolos patrios en la plaza principal Ecología entrega televisores analógicos a Semarnat Ayuntamiento respetuoso de manifestación de ex trabajadores: Luis Fernando GC Stone House y el Like Club clausurados por Comercio Vecinos de la Buenos Aires piden agua al Ayuntamiento