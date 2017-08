Enrique Flores pide regresar como Diputado PAN, pide a la Procuraduría proceder conforme a denuncia presentada. San Luis Potosí, S.L.P.- Mediante la presentación de un oficio este lunes 31, Enrique Flores Flores, Diputado con licencia solicitó su reincorporación a sus actividades como legislador para continuar con su agenda de trabajo. El comité estatal del PAN, reaccionó urgiendo a los diputados a defender la dignidad del Congreso y no permitir que se les falte el respeto y se ofenda la inteligencia de los potosinos. Estado | Estado 0 Comentarios El oficio que desde la mañana de este lunes fue filtrado a medios de comunicación y compartido en redes sociales establece la hora de recepción a las 8:09 en la Oficialía de Partes. El oficio que desde la mañana de este lunes fue filtrado a medios de comunicación y compartido en redes sociales establece la hora de recepción a las 8:09 en la Oficialía de Partes. El documento va dirigido a Manuel Barrera Guillen presidente de la mesa directiva y se expone que “debido a las nuevas Reformas Constitucionales no existe impedimento o protección alguna que impida la causa que motivó mi solicitud de licencia” por ello agrega “siendo así, deseo continuar con mi agenda de trabajo planeada al inicio de mi encargo como Diputado independiente, dando así por terminada mi licencia, a partir de la presentación de este escrito, así como separación del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”. Por su parte el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Xavier Azuara Zúñiga, condenó mediante un comunicado de prensa, el regreso de Enrique Flores a sus funciones como diputado local, señalando que los potosinos no merecen que con acciones de incongruencia se les pretenda ofender su inteligencia. Azuara Zúñiga comentó que la ciudadanía pide una sanción ejemplar a los que resulten involucrados en actos de corrupción, por lo que pidió a los diputados defender la integridad del Congreso del Estado y se dé celeridad en las respectivas comisiones a la solicitud de procedencia, a petición de la Procuraduría General del Estado y se confirme la actuación de las autoridades conforme a derecho. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Comienza tercera etapa del redireccionamiento en el sector gubernamental Entrega Aayonara reconocimientos a ganadores de la OCI 2017 Titular del voluntariado de la SSH, imparte taller sobre alimentación saludable SEPH impulsa la calidad educativa con equidad Llaman a alcaldes y cabildos a apoyar la reforma para eliminar el fuero constitucional