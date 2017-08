Realiza Cultura del Agua cloración de tanques de abastecimiento Huejutla, Hgo.- Como parte de las acciones tendientes a erradicar las enfermedades provocadas por el agua contaminada, personal de Cultura del Agua de la CAPASHH realizan los trabajos correspondientes de la cloración de los tanques de abastecimiento del vital líquido que se tienen en el municipio. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Martin Fermín Mendoza. : Capashh a travez de cultura del agua estamos clorando los tanques de abastecimientos del municipio. Con la finalidad de erradicar enfermedades provocadas por el agua contaminada [1/6 09:09 a.m.] Martin Fermin: Esto de acuerdo a las normas de salud [1/6 09:10 a.m.] Martin Fermin: El presidente busca erradicar todo tipo de contaminacion. [1/6 09:11 a.m.] Martin Fermin: Los tanques son: oracio camargo. Adolfo Lopez mateos. Villa de guadalupe. Luciano cornejo. [1/6 09:12 a.m.] Martin Fermin: De estos tanques se distribulle el agua a los hogares Fue el Director de Cultura del Agua en Huejutla, Martín Fermín Mendoza; quien destacó que los trabajos de cloración la realiza personal a su cargo, quienes cumplen con las normas de salud que se tienen vigentes. Subrayó que con estas acciones y trabajos de cloración, se busca erradicar todo tipo de contaminación que se pudiera generar a los tanques de abastecimiento ubicados en diversas colonias y sectores del municipio. Asimismo, dijo que los tanques de almacenamiento que han sido debidamente cloradas se mantienen ubicados en las colonias Horacio Camargo, Adolfo López Mateos, Villa de Guadalupe y Luciano Cornejo. Comentó que desde estos tanques de almacenamiento se distribuye generalmente el vital líquido a los hogares Huejutlenses, por lo que pidió a los ciudadanos que viven cerca de estos lugares para que mantengan también el cuidado correspondiente de estas áreas. Afirmó que la cloración se realiza de manera permanente, sobre todo para cumplir con las especificaciones que se pide por parte de salubridad para garantizar que el vital líquido que llega a los hogares es el adecuado para utilizarse. Finalmente, recomendó a los usuarios para que cuiden el agua que llega a los hogares, ya que se ha detectado que son varios los ciudadanos que de manera inconsciente dan mal uso del vital líquido. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Segundo examen de admisión UPH No es sueño guajiro que el pan recupere la presidencia del país: Herlindo Bautista Consideran que en Huejutla no hay políticos leales Choferes Unidos se reunieron con el responsable del despacho de la STM Constancias de alfabetización y apoyos económicos entregó IHEA