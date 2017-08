Constancias de alfabetización y apoyos económicos entregó IHEA *En evento organizado en la primaria Capitán Antonio Reyes de Huejutla. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios La entrega simbólica de 10 constancias de alfabetización y 10 apoyos económicos a igual número de educandos, se llevó a cabo la mañana de ayer lunes, en las instalaciones de la escuela primaria Capitán Antonio Reyes, del popular Barrio Arriba. Huejutla, Hgo.- La entrega simbólica de 10 constancias de alfabetización y 10 apoyos económicos a igual número de educandos, se llevó a cabo la mañana de ayer lunes, en las instalaciones de la escuela primaria Capitán Antonio Reyes, del popular Barrio Arriba de esta ciudad. Este acto protocolario estuvo encabezado por el Director general del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA) en Hidalgo, Víctor Arturo Bautista Ramírez, quien estuvo acompañado de Miguel Carro Abdala, representante personal del Edil de Huejutla; Mayra Orta Hernández, representante del Subsecretario de Educación media superior y superior en Hidalgo, Fernando Azuara Rivera; del titular de CONAFE, Ramiro Luciano Guillen, de parte de la titular de PROSPERA y el coordinador Regional del IHEA en Huejutla, José Nicolás Domínguez. En las actividades que iniciaron después de las 10:00 horas de este lunes, el representante del Edil Raúl Badillo Ramírez, fue el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes, reconoció además el trabajo y dedicación mostrada por el grupo de graduados del IHEA, a quienes invitó a continuar por la senda de la dedicación y educación porque sólo así, dijo, podrán seguir adelante y ser ejemplos vivos de sus hijos. Integrantes del presídium se dieron a la tarea de entregar simbólicamente 10 constancias de alfabetización y 10 apoyos económicos a educando de la coordinación Huejutla del IHEA, dando a conocer que los restantes serían canalizados al concluir el acto protocolario de entrega de documentos, donde la parte artística correspondió a varios adultos de la localidad de Santa Catarina que interpretaron dos huapangos. Por su parte el director general del IHEA agradeció el apoyo y el trabajo interinstitucional que dijo les permite hoy, entregar constancias a adultos que concluyeron con ese nivel educativo, asimismo reconoció la participación de Doña María Luisa -adulta mayor que agradeció en nombre de sus compañeros la oportunidad educativa que les ofrecieron- destacando además que un pueblo que no sabe leer es manipulado. Bautista Ramírez también habló de los programas que ofrece el IHEA a las personas mayores de 15 años y adultos que por varios motivos no acudieron a la escuela, pero además habló del proyecto del bachillerato abierto que instauró el gobernador de Hidalgo a través de esta dependencia y la Universidad virtual que busca llevar este nivel educativo a las personas que lo truncaron por razones diversas. La gira de trabajo del director general del IHEA también contempla la entrega de constancias y apoyos económicos en los municipios de Atlapexco y Yahualica, destacó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Segundo examen de admisión UPH No es sueño guajiro que el pan recupere la presidencia del país: Herlindo Bautista Consideran que en Huejutla no hay políticos leales Choferes Unidos se reunieron con el responsable del despacho de la STM Realiza Cultura del Agua cloración de tanques de abastecimiento