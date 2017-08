Falsas alarmas movilizan a Cruz Roja

El primer reporte los movilizó a la comunidad de Amatitlan perteneciente al municipio de Chalma Veracruz, lugar donde supuestamente una persona se encontraba tirada a un costado de la carretera. Lugar donde al arribar no encontraron nada, el caso fue reportado a la policía municipal para que checara, pero nunca acudió al sitio. Mas tarde reportaron que en la colonia Cruz Verde había un accidente donde una persona resultó lesionada, pero al acudir de igual forma no localizaron nada. Estos casos sólo causan que los socorristas gasten combustible, además con el riesgo de que participen en un accidente. Por estos hechos se les pide a las personas que no hagan este tipo de bromas ya que algún día podría necesitar de alguna emergencia por parte de esta benemérita institución.