Espejeando. Integrantes de la mesa directiva de Choferes Unidos por los Valores de la Huasteca Hidalguense (CHUVH), se reunieron con el representante de la oficina regional de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Estanislao Gutiérrez Cervantes; según informa Javier Franco Hernández la intención es que el funcionario conociera la disposición de los transportistas por hacer bien su trabajo. Esperan que el responsable del despacho regional de la SMT tenga la sensibilidad necesaria para atender la problemática que viven con algunos prestadores del servicio público de Veracruz que se les han metido a ruletear en la Huasteca hidalguense generando competencia desleal. Pero, quién más que ellos mismos que se conocen perfectamente y es obvio que este problema se deberá de ver por igual en el estado vecino de Veracruz, son temas delicados, sobre todo por que las autoridades deben atender este tipo de demandas de los transportistas. Delicado sin duda el anuncio de que solo el 38% de los alumnos que registra la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) alcancen a terminar su formación media superior. Ha de ser muy valiente, primero, reconocer que se ubican por debajo de la media nacional, la cual reporta que solo 40 de cada 100 alumnos que ingresan a este nivel educativo (bachillerato) concluyen satisfactoriamente. Así sobre aviso no hay engaño, porque los padres de familia de nuevo ingreso lo saben y depende mucho de ellos de lo que hagan con la supervisión de los jóvenes para que se logre incrementar esos índices. Y es que alcanzar mejores niveles no se trata de un solo responsable, es responsabilidad de todos; directivos, docentes, alumnos y padres de familia, promover que el índice de eficiencia terminal del nivel medio superior de la UAH vaya a la alza, sobre todo cuando menciona que en lo particular la primera generación de bachillerato de la Escuela Superior registra que 70 de cada 100 concluyeron. De acuerdo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, información lograda por INEGI, 19.8% de la población privada de la libertad en 2016 logró contactarse con un abogado en su presentación ante el Ministerio Público y 67.6% fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban. 24.3% de la población privada de la libertad en 2016 recibió amenazas o presiones para declararse culpable; 45.7% fue declarado culpable por haber reconocido los hechos. 31.9% de la población privada de la libertad en 2016 se sintió insegura en el Centro Penitenciario donde se encuentra y 19.1% al interior de su celda. Para el levantamiento de la ENPOL se visitaron 338 Centros Penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país. El marco muestral fue de 211 mil personas, de ellas, 5% fueron mujeres. La Encuesta consideró una muestra total de 64,150 personas privadas de la libertad. En Jaltocán se requiere ponerse una sanción ejemplo para quienes siguen ostentando predios debidamente enmontados sin atender los llamados de las autoridades de que se limpien para evitar la propagación de mosquitos y con ellos la enfermedades con la ploriferación de zancudos. La omisión también debe ser una causal de sanción, porque no pueden permitir que mientras algunos si hacen las labores de limpieza otros simplemente se hacen los desentendidos y debe haber alguna forma para que todos pueden entender lo importante que es para todos que los predios se encuentren limpios. Los delegados comienzan a poner manos a la obra y con apoyo de las autoridades municipales comenzarán a realizarse sanciones por omisión a los dueños, quienes aun sabiendo de los riesgos a la salud que esto implica se han negado a realizar los chapoleos y retiro de escombro por lo que la gran cantidad de zancudos se ha vuelto casi insoportable principalmente durante las horas de la tarde. Delegados de la Zona Centro dijeron que se enviarán oficios a quienes no están cumpliendo con la disposición.