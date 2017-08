Fue muy emotivo volver a reunirnos Huejutla, Hgo.- Al final del duelo “amistoso” entre los ex – Tordos del Atlético Huejutla y la selección de la Liga Municipal de Fútbol de la categoría Máster Oro (LMFMO), en entrevista con Néstor Franco Lara destacó que “fue muy emotivo volver a ver a compañeros que hace 34 años no había vuelto a ver”. Deportes | Deportes 0 Comentarios Franco Lara un fino mediocampista de los ex Tordos que participaron hace 35 años por primera vez en la 3era División Profesional señaló que volver a vestir la casaca de los Tordos le trae bonitos recuerdos, pero lo mejor de todo, fue volver a ver y jugar con la mayoría de los compañeros. “Haber enfrentado a la selección de la Oro fue un buen sinodal, ya que dicho equipo lo formaron con muy buenos jugadores, eso nos obligó a esforzarnos y considero que el empate es más que justo para ambas escuadras”, externó. Néstor Franco manifestó que el evento fue atractivo para la afición que se dio cita en el “Carlos Fayad Orozco” y además, saber que lo recaudado en la taquilla sería donado al Heroico Cuerpo de Bomberos, esto habla bien de los organizadores. Sobre la llegada de los Tordos a la ciudad, señaló que eso era magnifico, ya que el fútbol profesional nunca se debió ir de la ciudad, ya que en esta región hay mucho talento que pueden formar parte del Atlético Huejutla; al final, se despidió para festejar el reencuentro con sus compañeros de Tordos del Atlético Huejutla. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA MSB “humilló” al Inter Unión Papalotes campeón de “El Santuario” Cotizados, “vapuleó” a Grupo Hidalgo Salomónico empate en el “Fayad Orozco” Ex Tordos reciben reconocimientos