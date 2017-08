Último mes del 100% de descuento en pago del predial

“Mejoró últimamente al cierre del mes de julio, pero siendo vacaciones vino mucha gente a pagar, el motivo de la invitación es precisamente para cumplir y nosotros a la vez mejorar de los registrados y de los registrados que si cumplieron, obvio tenemos la lista de los que no han pagado pero tenemos todo el mes de agosto para que se actualicen en pagos, en datos”, indicó. Dijo que es muy importante realizar el pago y que gocen del recibo dentro de sus escrituras porque sirven para pedir créditos, hacer traslados de dominio, hacer donaciones, recordando que los requisitos para pagar son los últimos 2 recibos del pago predial y pueden tramitar lo que sean. Añadió que el descuento en el mes de agosto es del cien por ciento en multas y recargos de los años no cubiertos, “este descuento no se refiere al 2017, que se puede hacer un descuento con una credencial de adulto mayor o con una credencial que justifique que eres pensionado o bien jubilado, o a la vez gente de campo que tiene derecho al 50 por ciento”. Finalmente, Domínguez del Ángel, aclaró, “la promoción que autorizó el cabildo es que no se cobraran multas y recargos de todos los años anteriores, y gracias a la respuesta de la ciudadanía están asistiendo formalmente, y esperamos que sigan así poniéndose al corriente”.