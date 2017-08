Aumentan vendedores “domingueros” en la parte baja de la Plazoleta  

El líder del comercio ambulante “dominguero”, mencionó que en los últimos fines de semana, se ha venido incrementando el número de vendedores, “porque no son comerciantes, son gentes que tienen algunas cosas en sus casas y vienen aquí a tratar de sacar unos cuantos pesos para ayudarse en su economía, no podemos decirles que no, porque creo que todos tenemos necesidad de trabajar, la crisis está muy dura, y bueno si ha crecido el número, te estoy hablando de que son alrededor de 170 vendedores cada domingo”. Añadió, “bajo un poco a principios de julio, porque andaban ocupados con las clausuras, pero ahora con el regreso a clases, y ya les dieron las listas de útiles escolares, pues hay que sacar para completar para las libretas, las mochilas, los zapatos, y no hay de otra más que venir a vender sus cosas que ya no ocupan”. En este sentido, pidió a todo a que que tenga intenciones o acude a vender cada domingo a las canchas de la plazoleta, a que retiren la basura que generen y que se lleven las bolsas de ropa que dejan, “porque luego algunos ya no venden y ahí dejan el montón de prendas, y se ve mal, por eso los invitamos a que recojan su mercancía”.