Existen once denuncias contra Diputados: PGJE Pero solo en el caso de Enrique Flores se ha solicitado juicio de procedencia. Casi una docena de denuncias en contra de diferentes diputados de la actual legislatura se encuentran bajo investigación por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien por el momento solo ha solicitado al legislativo un juicio de procedencia contra el Diputado Enrique Flores; a decir del Procurador hay elementos suficientes para acreditar su responsabilidad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Federico Garza Herrera, Procurador de Justicia del Estado. En rueda de prensa, Federico Garza Herrera, Procurador de Justicia del Estado informó a los medios de comunicación que en este caso debían de dejarse de lado las suspicacias y las especulaciones, debido a que las carpetas de investigación se están integrando tal y cual lo marca el nuevo sistema, siendo enfático en señalar que si derivado de las investigaciones se encuentran elementos de responsabilidad de algún legislador, el agente del ministerio público habrá de pronunciarse y actuar en consecuencia. Omitió por otra parte señalar los nombres de los Diputados denunciados, además del delito por el cual se les investiga, ya que dijo se debe de respetar el debido proceso, “tenemos alrededor de once denuncias que fueron presentadas contra diferentes diputados, todas están en análisis, todas se están llevando a cabo en su investigación y en su momento habrá de pronunciarse el agente del ministerio público, si de las mismas se desprenden hechos con apariencia de delito habremos de proceder en los mismos términos”. En el caso del Diputado Enrique Flores donde la Procuraduría de Justicia está solicitando un juicio de procedencia indicó, “téngalo por seguro que si señalamos nosotros que hay un juicio de procedencia, es porque hay una responsabilidad”, “habremos de iniciar en breve el juicio de procedencia, el Congreso está en receso pero eso no es obstáculo para que puedan llamar a una reunión y analicen lo que tengan que hacer, nosotros vamos a hacer lo propio”. Respecto a la duración del juicio, dijo deben de pronunciarse primero los Diputados sobre la petición para lo cual tienen un término aproximado de 45 días, esto posterior al análisis que realicen del sustento que presenta la Procuraduría para solicitar el desafuero del diputado. En este mismo sentido señaló que la reforma a la Constitución del Estado, realizada por los legisladores la semana pasada aun no entra en vigor, ya que no ha sido aprobada por las dos terceras partes de los cabildos, por lo que el procedimiento para que el diputado Flores responda por la averiguación en su contra tiene que darse en los términos vigentes, es decir, tiene que existir un juicio de procedencia y posterior desafuero, antes de que pueda ejercitarse algún tipo de acción penal en su contra. Con avances investigación de homicidio de Juan Juárez Por otra parte a poco más de una semana que fuera asesinado a tiros el conocido imitador de Juan Gabriel, el Tamazunchalense Erwin Trejo conocido con el nombre artístico de “Juan Juárez”, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que la investigación de los hechos está sumamente avanzada y se tiene ya la línea de investigación para dar con los responsables. Al respecto Federico García Herrera, dijo que las investigaciones a cargo de la Policía Ministerial del Estado se encuentran con un avance superior al 80 por ciento, pero debido al sigilo de la misma no se podían proporcionar mayores detalles del caso, solo que se cuenta con una línea de investigación sólida que ha permitido avanzar de manera significativa en el caso. “Yo lo que les puedo decir es que hay una línea de investigación muy sólida, pero no puedo descartar absolutamente nada, hay que esperar a que la policía ministerial nos de el informe respectivo y nos haga saber qué es lo que ellos consideran que sucedió en ese momento, ante esta circunstancia, mientras no termine la investigación no podemos hablar de un hecho en concreto”. En el caso de Horacio Belmonte, maestro de Tamazunchale señalado por publicaciones con menores de edad, dijo también se está siguiendo la investigación por parte del agente del ministerio público y se encuentra localizable, por lo que se espera que en un corto tiempo el fiscal se pronuncie al respecto, enfatizando que si de la denuncia se desprenden hechos que pudieran considerarse delito, será entonces que se proceda en contra de él o quienes resultaran responsables. Respecto al informe que presentara la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se dijo respetuoso del mismo, pero se debe de respetar el debido proceso y dejar que el fiscal integre su carpeta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cantante vallense graba para Bandamax Reubican algunas oficinas municipales en “La Catrina” Buscan rehabilitar el Salón 777 para que sea atractivo turístico Gobierno rehabilitó acceso de la colonia Rodríguez e inició trabajos en la “municipal Valles 85” Instancia municipal de la mujer inició el taller de reeducación para hombres