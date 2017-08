Apreciaciones Un gran paso en el tema carretero logró la presidenta de Huehuetlán Carolina Ramírez Villegas al haberse notificado el día de ayer que se iniciarán los trabajos de pavimentación de los puentes que se encuentran sobre la carretera Hueheutlán Tancanhuitz, y lo que desde el inicio de su administración venia gestionando y por una excusa u otra esta obra le era aplazada a pesar de que el mismo gobierno del estado encabezado en ese entonces por el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández dejó sin concluir esta obra en la cual se aplicó recurso del fondo para desastres. Sobre todo es importante este trabajo ya que no solamente los transportistas se encontraban presionando a la administración para que se rehabilitara dicha carpeta asfáltica, sino también los pobladores que diariamente transitan por el lugar y que sufrían desperfectos en sus unidades. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Tanlajás fuertes críticas se siguen lanzando contra el alcalde Domingo Rodríguez Martell ante la publicidad que se le ha hecho en botellas de licor que se realiza en el municipio y al cual aplicaron su estampa y apellido, ya que hasta el momento la administración no ha realizado operativos ni en cabecera ni al interior de las comunidades, para combatir la venta clandestina de aguardiente, a pesar de que las cantinas no respetan los horarios, meten a menores de edad, mujeres y que en las calles los parroquianos caminan como si nada con su botella del tradicional yuco; sin embargo qué ejemplo puede aplicar cuando continuamente se le aprecia cuando menos bajo esos influjos con los mismos habitantes de las comunidades y sobre todo con sus funcionarios. En el mismo municipio tanlajense los trabajadores sindicalizados siguen en espera de que les sea entregado el finquito que fuera aprobado por el mes de marzo y que aun cuando se ha minimizado la situación por ser tres días por los mes los que se tienen que otorgar a cada trabajador, en suma por los 82 trabajadores sindicalizados y los meses que han corrido del mes (7), es una gran suma la que tendrá que desembolsar la administración municipal y que al final de cuentas con el paso del tiempo se juntará con los aguinaldos y se presume no se entregaría la suma total en una sola emisión. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones