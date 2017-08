Apreciaciones Parece que finalmente decidió responder el comité directivo municipal del PAN a los señalamientos y críticas del grupo detractor, dentro del cual se encuentran los regidores de esta fracción, al exigirles primero que respondan al posicionamiento de su partido y respalden la propuesta del desafuero, aunque esto prácticamente es un hecho que se habrá de dar, no por la presión del partido sino por la presión social. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Pero además de esto el dirigente les recuerda que a la fecha ninguno de los regidores ha cumplido con las contribuciones al partido establecidas dentro del partido, ya que si bien solo reconocen a Diana Torres como la única militante de los ediles, el resto de los ediles llegaron a la curul que ocupan gracias al partido. Nuevamente sale a colación el tema del compromiso que los regidores panistas habían realizado con su militancia de no cobrar el salario como regidores y donarlo para obras sociales, por lo cual viene el señalamiento sobre si no cumplieron con el pueblo en este aspecto menos lo habrán de hacer con su partido. Esto marca el primer posicionamiento duro de la nueva dirigencia hacia el bloque opositor que se ha venido conformando por quienes no siguen sin aceptar la derrota del pasado proceso interno, aunque también hay que señalar que no ha habido la disposición del nuevo comité para negociar cediendo posiciones a los demás grupos para que pueda existir una integración, nuevamente resalta la falta de interés de la dirigencia estatal en este sentido. Los casos de suicidios en el municipio parecieran ir repuntando nuevamente en el último mes, al menos en la sierra de San Francisco, mismos que se han manejado de manera discreta por los mismos familiares y la autoridades, aunque no deja de ser una situación preocupante de lo que está ocurriendo con los jóvenes, y que requiere de la atención de las instituciones encargadas de atender estos problemas. Aunque el primer contacto siempre será la familia aún se carece de la cultura de acercamiento y diálogo con los hijos para conocer qué problemas les aquejan y que pueden orillarlos a tomar este tipo de decisiones, habría que preguntar qué ha pasado con instancias como los comités de previsión del suicidio en los municipios, en los cuales se da atención a las personas que han pasado por cuadro depresivos muy fuertes, pero se requiere además realizar campañas de prevención. El día de hoy el presidente municipal Baldemar Orta López habrá de continuar con las actividades en las comunidades del municipio recorriendo la zona de Cerro Grande, San Francisco, Progreso entre otras, concluyendo en la cabecera municipal, como parte de la puesta en marcha e inauguración de obras correspondientes al 2017. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones