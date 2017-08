Centro de Verificación vehicular no cumple expectativas

Huejutla, Hgo.- Cuando se implementa una ley del orden general, se tiene la obligación de poner al alcance de la población los medios para que se pueda cumplir con la observancia de ley al 100%, entonces antes de decir va entrar en vigor u operación tal documento, la autoridad correspondiente tiene la obligación de cerciorarse que los automovilistas cuentan con este servicio en su lugar de origen o cerca de este. Lo anterior fue comentado por el representante de los abogados de la Huasteca hidalguense, Juan Aguado Solares. El Maestros en derecho reconoce públicamente que en esta ciudad el centro de verificación se mantiene cerrado porque al parecer no está cumpliendo con los lineamientos y adecuaciones que fueron autorizadas para los negocios de esta índole, “sabemos que hubo algunas adecuaciones al sistema de verificación vehicular y el inmueble ubicado en esta cabecera distrital tal parece no ha cumplido con ellas”, presumen. Aguado Solares reconoció la importancia que tiene el holograma de verificación, sobre todo cuando evoca los problemas de contaminación ambiental que se están viviendo en varias ciudades del estado de Hidalgo”, agregó, al tiempo que solicitaba a la autoridad correspondiente resolver este asunto porque el centro de verificación más cercano se encuentra en el municipio de Zacualtipán, destacó el representante de abogados. El representante de abogados de la Huasteca hidalguense reconoce abiertamente la existencia de algunos recursos legales para evitar sanciones monetarias o multas de parte de la autoridad correspondiente, “pueden interponer un recurso de reconsideración para hacer valer los agravios de esta ley porque no hay un centro de verificación, mi vehículo no está en condiciones para acudir a otro lugar, entre otros”, concluyó.