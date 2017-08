Detectan billetes falsos en zona de mercados Pagan estafadores un artículo de baja costo con un billete de denominación grande Papel moneda falso en billetes de diferentes denominaciones, han sido detectados en los últimos días por comerciantes de la zona de los mercados, quienes hicieron un llamado a sus compañeros y a la ciudadanía en general para no dejarse engañar. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios De nueva cuenta comerciantes de los mercados ha detectado billetes falsos. Víctor Hernández, comerciante establecido de la zona de los mercados, dijo que desde hace algunos días, comerciantes del mercado Gonzalo N. Santos principalmente, han sido sorprendidos por clientes quienes les compran mercancía con billetes de 200 pesos, los cuales resultan falsos, pero desafortunadamente lo descubren cuando ya nada pueden hacer o están ya en la ventanilla del banco para depositarlo. Mencionó que aunque la táctica que utilizan los estafadores para hacer circular los billetes casi siempre es la misma; pagar un artículo de baja costo con un billete de denominación grande, los comerciantes siguen cayendo primeramente por atender más rápido al cliente y concretar la venta, sin tomarse el tiempo para revisar bien el billete, y segundo porque muchos aun no utilizan dispositivos como las plumas o las lámparas detectores de papel moneda falsa. En los casos registrados en los últimos días dijo, se trató de billetes de 200 pesos, los cuales a simple vista parecían normales pero ya revisados a contra luz presentaban la falta de algunos elementos, además de que al medir sus dimensiones con otros auténticos, los falsos eran algunos milímetros más pequeños. Agregó que es en temporada de vacaciones cuando más se dan los casos de presencia de billetes falsos, siendo las denominaciones de 100 y 200 pesos los que más se detectan; mientras que en el caso de los billetes de 500 es menos porque muchos comerciantes optan por no recibirlos de inicio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gobierno Vallense se prepara eventos turísticos- culturales los fines de semana Para el 15 de agosto pago posible a maestros jubilados: Alejo Rivera Ejidos de la zona Pujal solicitan rehabilitación de camino rural Ambulantes foráneos amenazan a comerciantes 22 mujeres emprendedoras fueron becadas para tomar curso