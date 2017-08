80% de avance en calle Carranza y un 99% en el parque “Tantocob” Trabajos de rehabilitación de la avenida Carranza y Dren del bulevar del Río Santiago serán concluidos en septiembre San Luis Potosí, S.L.P.- El Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas Leopoldo Stevens Amaro informó que tanto las obras de la modernización de la Avenida Carranza como del Dren Central del Bulevar Rio Santiago registran avances de más del 80 por ciento y que hubo ajustes en los tiempos de entrega, principalmente por qué se tuvo que sustituir tuberías antiguas no previstas en los planos, entre otros problemas técnicos, y las lluvias que se registraron en las últimas semanas. Estado | Estado 0 Comentarios Ajustes en los tiempos de entrega, por la sustitución de tuberías antiguas, cortes de agua potable en un conducto sin válvulas de cierres parciales y las lluvias. El titular de la dependencia indicó que en cuanto a la modernización de la avenida Carranza, en su primera etapa que comprende el tramo entre la Avenida Uresti a la Calle Tres Guerras, registra un avance del 85 por ciento y será concluida en septiembre con una inversión de 40 Millones de pesos, y destacó que aunque se presentan algunas molestias temporales, los beneficios serán permanentes de gran impacto para las y los potosinos. Detalló que encontraron tuberías viejas que no estaban consideradas en el proyecto, debido a que no hay planos de ubicación, así como los niveles de profundidad a los que se encuentran, por lo que fue necesario hacer excavaciones con cuidado de no romper los conductos, sumado a que la instalación de agua potable que surte el centro de la ciudad no cuenta con válvulas de cierre parcial por lo que se tienen que obstruir toda la tubería desde la plata de Los Filtros, esperar a que pierda la presión y poder hacer la sustitución. Por su parte la Comisión Estatal del Agua y la Seduvop informaron que se está por concluir dos tramos del Dren Central del Río Santiago donde se invierten 113 millones de pesos, que aprovechará los excedentes de agua de lluvia, además de que podrá mantener transitables la mayor parte del año los 8.6 kilómetros de longitud de esa vía, obras que se concluirán en septiembre, aunque se han presentado ajusten en la conclusión debido a lluvias torrenciales en la capital y de igual forma localización de tuberías antiguas que no se ubicaban en los planos. Finalmente la Secretaría de Desarrollo Urbano comunicó que en Ciudad Valles en menos de un año se realizó la construcción del Parque Deportivo, Recreativo y Cultural Tantocob, el cual registra un avance del 99 por ciento en su construcción, con una inversión de 30 millones de pesos, obra que continuará su crecimiento en materia de infraestructura en los próximos años gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Ciudad Valles y la sociedad potosina. El espacio cuenta una superficie de 35 hectáreas, se ubica a un costado del río Valles, el complejo recreativo cuenta con canchas de fútbol, trota pista, áreas de esparcimiento, baños e iluminación Led que beneficiará de manera directa a 200 mil ciudadanos de la región que comprende los municipios de Ciudad Valles, Tamuín y Tamasopo. La fecha estimada para su conclusión es el 10 de agosto próximo y el trabajo pendiente para su terminación es la colocación de piedra en la fachada del parque. Las obras de Carranza incluyen rehabilitación y homologación de banquetas, así como recubrimiento de las mismas con cantera laminada, rehabilitación de arroyo vehicular con concreto estampado, cambio de servicios hidráulicos, colocación de servicios eléctricos subterráneos, instalación de mobiliario urbano como bancas, luminarias, reforestación y semaforización y generará fortalezas en materia comercial al ser será un atractivo turístico para los visitantes de San Luis Potosí con características similares al Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Abogados municipales se confabulan con ex trabajadores para perder juicios Ofrece SSPH beca económica y título a aspirantes de policía Realiza titular de la SSH visita sorpresa a centro de salud de Tizayuca Sedeso y CCCEH presentaron el Sistema Alerta Plata Hidalgo Más de tres mil niñas y niños atendidos con el programa “Sigamos aprendiendo… en el Hospital”