Apreciacionees

las envidias se presentan y la política aflora y se han desatado comentarios en que esto se deriva de la presencia de la nueva titular Blanca Nayeli Martínez, ya que durante este periodo el anterior responsable de la dependencia Miguel Soto Adame realizaba visitas domiciliarias, convocaba de alguna manera a los contribuyentes y además los invitaba a pasar a renovar sus licencias de manejo de manera personalizada, entre otras acciones que permitieran cumplir con las metas establecidas por la dirección general.

En Huehuetlán el problema denunciado ante la dirección de turismo regional ante la presunta falta de hospitalidad de la presidenta del comité del paraje el Nacimiento, en la delegación de Huichihuayán, se deriva de que hace 15 días aproximadamente estuvo a punto de perder la vida un menor de edad en las aguas de dicho paraje, pero el problema trasciende a mayores, y es que a pesar de que durante el pasado puente vacacional se reportaban más de 12 mil visitantes al lugar y durante cada periodo se registra un gran número de turistas, el comité prestador del servicio, no ha podido realizar la compra de chalecos salvavidas a pesar de que la ley indica que se debe de contar con un chaleco por cada 50 visitantes por lo menos y estos solamente cuentan con 2 para los miles que se registran y prefieren embolsar el recurso que tomar las medidas de seguridad correspondientes. En este sentido sin embargo las entradas que se encuentran de lado del municipio de Xilitla no cantan mal las rancheras, y es que tampoco quieren invertir en la seguridad de los visitantes y de igual forma solamente cuentan con dos chalecos y mientras tanto los turistas sin importar se encuentren del lado de Xilitla o del lado de Huehuetlán, pueden ahogarse ya que el único capacitado como salvavidas y en primeros auxilios en el lugar no es aceptado por el comité, siendo esto algo grave que se debe de tomar en cuenta por el turismo regional y no solamente las quejas que recibiera al respecto.

A pesar de que el alcalde de Coxcatlán Manuel Morales Ramírez aclara que se llevaron a cabo las pruebas del sistema de agua para lo que es el nuevo sistema de agua que abastecerá a 11 localidades, pobladores han sido azuzados por partidos políticos contrarios al que gobierna e insisten en que se realice un nuevo estudio, pero además con la presencia del basurero en Huehuetlán presumen que la contaminación del arroyo podría llegar hasta la cabecera del municipio coxcatlense, metiendo en problemas a ambos ayuntamientos.