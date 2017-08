Apreciaciones La intensión de el área de servicios municipales de rescatar espacios como el salón 777, ubicada en el malecón de la plaza principal es muy buena, aunque también serviría para ir mas de fondo con un proyecto aun mas ambicioso. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que en la ciudad son pocos los espacios emblemáticos que se encuentran en condiciones óptimas, como para mostrarle al turista lo que era el Valles del ayer; la mayoría de los edificios de arquitectura que se pudiera denominar original de la ciudad ya fueron demolidos y algunos otros convertidos en comercios que bajo sus fachadas esconden lo que fue. Tan solo en el primer cuadro de la ciudad, basta voltear a las segundas plantas de los comercios para apreciar un poco de lo que queda de esas grandes construcciones que fueron escenario de sucesos importantes en el surgimiento de esta ciudad que esta por cumplir 500 años. Ese pudiera ser un tema importante con miras a los festejos que se habrán de dar dentro de 15 años, el rescatar de las ruinas el Valles que fue refugio de inmigrantes que le dieron vida a esta ciudad. Mas de a fuerza que de ganas, la tarde de ayer el PRI estatal se pronunció en el sentido de que la investigación de la Procuraduría de Justicia que se sigue por el presunto caso de corrupción en el Congreso del Estado y donde se involucra al diputado con licencia Oscar Bautista señalando que actuara en consecuencia, una vez que las investigaciones arrojen sus resultados. Y señalamos que mas de a fuerzas que de ganas, porque prácticamente no tenia el PRI para donde hacerse y tenía que hacer algún pronunciamiento que los coloque en la mejor posición posible; total Bautista ya esta prácticamente sacrificado por su partido en aras de salir lo mejor librados del escándalo. En 300 días serán las elecciones y si hay que empezar a sacrificar figuras que no abonen a la imagen que se quiere dar de partido se hará. Lo que no se sabe aun es cual será la ultima voluntad de los sacrificados, porque quieran o no, estos saben de “ecuaciones” y muchas mas cosas que se cocinan en el legislativo, por lo que mantenerlos cayados también debe de ser una tarea que debe pensarse a conciencia para enterrar de una vez por todas este episodio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones