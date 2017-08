Espejeando. A estas alturas lo que diga Asael Hernández Cerón pudiera ser tomado no muy en serio, y es que para nadie es desconocido su afinidad política con Rafael Moreno Valle, no de ahora, su proyecto ya está delineado con el ex gobernador de Puebla que incluso le han valido para recibir criticas y señalamientos por esta tendencia natural al interior de su dirigencia estatal albiazul, obvio, desde el ala de sus opositores por lo que todo son indicios de que el siguiente paso interno se habrá de poner muy interesante. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Sin embargo, por supuesto que Hernández Cerón, en su calidad de dirigente, lo dice bien, tiene que trabajar de la mano de los tres aspirantes a la candidatura de la presidencia de la república como Margarita Zavala y Ricardo Anaya Cortez. Lo cierto es que por cercanía Moreno Valle ha estado muy de cerca en Hidalgo, Asael pues muy de cerca y les ha generado una reacción natural para los panistas en Hidalgo que están con un proyecto distinto. Pero los panistas ya saben como se las gastan al interior y sus corrientes promueven canibalismos internos, se antoja que todo en su momento será una intensa lucha intestina que ya está encaminada en las líneas nacionales, que no las veamos plenas no quiere decir que esto no suceda. Por cierto, tiene Razón Asael cuando se refiere que Moreno Valle es de los pocos gobernadores panistas, priistas, perredistas u de otra extirpe política que no se encuentran entre los más buscados o detenidos por desvíos de recursos, como si eso fuera algo para pararse a la orilla y aplaudir. El tema nacional ha ido al extremo en cuanto a ex gobernadores detenidos, investigados o procesados, lo interesante es que este personaje es un proyecto que promueve el Frente Amplio Democrático, el mismo que el senador de la república Isidro Pedraza Chávez y el ex senador José Guadarrama Márquez promueven desde Hidalgo, por supuesto, ellos tienen sus propias propuestas perredistas para encabezar este proyecto nacional. Ya el mandatario hidalguense le dio salida a los paliativos para los afiliados a las organizaciones sociales que conforman el Consejo Agrario Permanente que lo conforman 14 de estas, y mire que solo para alcanzar consensos internos es difícil, sobre todo por que hay organizaciones que creen que son hechos a mano y se dicen nacionales o simplemente buscar servir a la esfera del poder desde trincheras paralelas. Le correspondió a Martha López Ríos tomar protesta como dirigente estatal de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA) como nueva coordinadora del CAP, es sin duda una de las mujeres más aguerridas “en casa” pues se trata de una mujer que vive desgarrándose las vestiduras y la verdad, según opiniones, no es otra cosa que empleada tras los recursos del estado. Lo importante es que las barreras de filiaciones políticas o creencias partidistas han podido alcanzar acuerdos para que caminen hacia un solo lado, son las organizaciones sociales parte de la lucha que considera el gobierno para combatir la pobreza y marginación de muchas de las localidades de este estado que viven en condiciones dificiles en rubros tan delicados como la salud. En la firma de este acuerdo con el CAP y gobierno del estado hicieron entrega simbólica de certificados de apoyo al campo a productores de Tezontepec de Aldama, Tula de Allende, Huejutla, Huasca, Tianguistengo, Mixquiahuala y Apan, así como al sector ganadero de Metztitlán, Tepetitlán, San Bartolo Tutotepec, Eloxochitlán y San Salvador respectivamente. Y temas torales del acuerdo para el Desarrollo del Campo Hidalguense, la salud de agricultores y jornaleros agrícolas, vivienda rural, movilidad, empoderamiento de la mujer, certeza jurídica para los productores, un programa de Seguridad Alimentaria para zonas urbanas y semi urbanas, pero esto es solo parte de algo tan amplio y profundo. Vamos a ver a Martha López Rios si es capaz de poder abrir brecha en beneficio de las organizaciones y agremiados, o solo aprovecha el espacio para satisfacer necesidades a sus agremiados, como es costumbre, en estas trincheras cada quien reza para su santo. La denominada Agenda Hacendaria en los cuales los ayuntamientos son asesorados para que hagan bien su trabajo y rindan cuentas apegadas a la transparencia es un ejercicio interesante, en Tula iniciaron las reuniones, a la que se dieron cita 16 alcaldes de diferentes partidos políticos, ahí se ayuda a los municipios en el proceso de gestión de los recursos, el cual debe alinearse a la política pública y a una adecuada planeación desde sus Planes Municipales de Desarrollo. Con este respaldo no debe existir alguna confusión u omisión de la información que deben de entregar al final de cada ejercicio fiscal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.