Presenta ingenio Alianza Popular plan de mejora en reunión de cuenca del río Gallinas Alcaldesa de Aquismón ofrece expediente de estudios realizados por la SEGAM, Secretaria de Salud, y gobierno municipal a pobladores del Jabalí sobre afectación al río gallinas. La reunión de seguimiento a los acuerdos celebrados en la Cuenca del Río Gallinas se llevo ayer entre cañaverales y a la orilla del propio río Gallinas donde en la galera municipal un grupo de no más de cien pobladores del Jabalí, escucharon los informes de la Comisión Nacional del Agua, sobre los posibles motivos que generaron la contaminación y mortandad de peces en esa zona. El encuentro que destacó por el posicionamiento de la autoridad del municipio respecto al tema y la justificación de la Conagua, sobre los hechos, finalmente tuvo como valor rescatable en opinión de Herminio López Córdoba, de Agenda Ciudadana la presentación por parte de los representantes del Ingenio Alianza Popular el reporte de avance de los trabajos que realizan para remediar y mejor sus procesos de zafra, así como el hecho de que no iniciará trabajos de molienda hasta no haber cumplido con ello. El inicio La reunión de trabajo en el Jabalí, comunidad de Aquismon, fue acordado como compromiso en la reunión de la Cuenca del Río Gallinas celebrada en las instalaciones de la Dapa en Ciudad Valles y como respuesta a las peticiones de autoridades y vecinos de la zona norte de Aquismon que pedían fueran a su comunidad a brindarles la información a los pobladores. Ayer en la galera de la comunidad se instaló una mesa de presídium, 8 mesas para funcionarios y visitantes y sillas y gradas para los pobladores. Los vecinos de pie algunos, otros sentados, observaron el desarrollo de la reunión a la que acudieron encabezándola el director estatal de la CONAGUA, Manuel Tellez Bugarín, la alcaldesa de Aquismon, Yolanda Josefina Cepeda; el alcalde de Tamasopo Gabriel Hernández Aguilar y representantes de dependencias estatales como Turismo, Salud, Segam, Semarnat, representantes cañeros y del ingenio Alianza Popular. El posicionamiento: Alfredo Cruz Rangel, maestro de la escuela Ignacio Zaragoza, en calidad de maestro de ceremonia y uno de los promotores de la reunión tras hacer la presentación de los asistentes, invitó a las autoridades a establecer sus mensajes. Tellez Bugarían, el primero en la lista. “Mi presidenta municipal, le agradezco mucho su presencia y sobre todo la invitación para acudir a este ejido para llevar a cabo el seguimiento de los trabajos para poder remediar el medio ambiente” dijo de entrada el delegado de Conagua, que subrayo la mesa de trabajo era importante para buscar acciones “que nos permitan dar soluciones y tener acciones para futuro, para que esta comunidad siga prosperando”. Fue sin embargo la alcaldesa Yolanda Cepeda, quien destacó la importancia para el municipio de Aquismon la comunidad de El Jabalí, que dijo se convirtió en la séptima maravilla turística del municipio pues desde el inicio de su gobierno la comunidad de organizó para promover sus bellezas naturales. “Y quiero dejar muy claro Jabalí, quiero dejar muy claro que no se trata de protagonismos, este dialogo, este encuentro que vamos a tener es con el único propósito de buscar alternativas inmediatas de ayudar a la comunidad del Jabalí, a los turistas que visitan el municipio de Aquismon”. Y agregó “yo jamás me escondo ante nuestra gente, y decirle que voy a entregarle al equipo del comité un expediente completo que nosotros desde el 13 de junio que detonó este problema que nos preocupa” dijo se realizó con el apoyo de dependencias como la Secretaria de Salud, la Segam y Universidad, para encontrar soluciones o aplicar sanciones a quien corresponda pero para poner en forma definitiva un punto final al problema. Sin embargo, tras reiterar las exposiciones por parte de funcinorios de Conagua sobre lo ya expuesto en la primera reunión respecto al cause del río, las temperaturas y descargas encontradas, tanto la alcaldesa como el delegado de Conagua se disculparon porque por motivos de agendas tenían otras reuniones y dejaron a los presentes el seguimiento de la reunión. La monotonía Tras el retiro de las principales personalidades de la reunión, el encuentro continúo con diversas participaciones, pero paulatinamente varios de los presentes fueron levantándose de sus espacios, algunos para retirarse otros para intercambiar opiniones o dar entrevistas. En intercambios de opiniones con los pobladores realizados por Zunoticia, se pudo conocer que para ellos el problema se generó en dos sentidos, el primero porque el abasto de agua entubada que les surten desde Santa Anita, había sido suspendido y al tener como segunda opción el suministro del río, que presentaba contaminación no tenían de donde abastecerse para sus labores domésticas más que de un pozo que les queda retirado y les resulta costoso. El otro aspecto, en cuanto a la contaminación, para nadie hay duda que el causante de la contaminación es el ingenio, pues sostienen que el color oxido del agua y la espuma no la provocan ni descargas de drenaje ni de las plantas tratadoras. Conclusión Tras apreciar que la reunión ya no guardaba el interés de los presentes que se distraían en cualquier cosa, pocos prestaban atención al orador en turno y varios de los invitados paulatinamente se habían retirado, cuestionado Herminio López, de Agenda Ciudadana si no se había perdido el enfoque, acotó que no, que la explicación de los representantes del ingenio sobre el plan de mejora les era importante conocer sus avances y seguimiento y el compromiso de no iniciar zafra hasta garantizar que no habrá fugas furtivas, para ellos era un gran avance.