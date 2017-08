En Chununtzen I, realizaron la instalación irregular de gasera

Luis Meza Gudiño, delegado de esta comunidad, informó que ni la empresa ni las autoridades municipales les consultaron el proyecto para la instalación de esta empresa, a pesar de ser una zona con población indígena tének, registrados en el padrón de pueblos y comunidades indígenas. Argumentaron que desde un inicio, se hizo la petición ante la presidenta municipal, Carolina Ramírez, para la cancelación de la construcción de la gasera hasta no dar paso a la consulta con la población. “Por eso metimos varios escritos ante el Congreso del Estado para que se nos tome en cuenta de que no queremos esa gasera porque está dentro de la zona urbana y queremos que se anulen los permisos que dio la presidencia municipal”, explicó Meza Gudiño. Destacó que inclusive, se realizó una revisión del sitio por parte de Protección Civil Estatal, entidad que consideró que no se cuenta con las garantías de seguridad.