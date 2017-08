Apreciaciones Cual si fuera tradición todo indica que serán las celebraciones de aniversario las que servirán a los aspirantes a algún cargo de elección popular para “destaparse” abiertamente de cara al 2018, aunque ya hay muchos que muy tapados que digamos no se encuentran y ya tiene un buen rato haciendo campaña de alguna u otra manera. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Una de las que se espera aproveche su cumple años para decir abiertamente que aspira a un cargo, aunque ya lo ha dejado entrever en múltiples ocasiones, es la Regidora Elizabeth González Bucio, quien mediante una invitación digital bastante elaborada y que plantea la línea ya de un diseño propio, esta haciendo la cortesía de invitar a su celebración de cumple años, la cual se llevará a cabo en un conocido salón de fiestas ubicado sobre la avenida Fray Andrés de Olmos. Tal parece que la Regidora es una de las cartas que pretende manejar el denominado grupo Cambio de Juan José Ortiz Azuara, la otra sin duda es Gilberto Almendarez. Quien ha sorprendido hasta el momento por el respaldo recibido en el aniversario de su empresa es David Medina, quien como no queriendo esta dando cuenta que muchos de los sectores importantes del municipio le están dando su apoyo, aunque a la fecha aun no se ha pronunciado directamente y seria aventurado decir que solo un partido pueda apoyarlo, porque en su caso la posición que tiene como pujante empresario lo coloca como una alternativa muy interesante para quien pretenda arrebatarle al PRI la presidencia municipal. Y si de aspirantes hablamos, ayer la presidenta de la asociación Corazón Por la Huasteca, señaló que han sido objeto de numerosas muestras de apoyo de personas relacionadas con la política, las cuales dijo han rechazado al no congeniar lo que estos pretenden con la verdadera misión de la asociación civil que es llevar apoyo a quienes lo necesitan sin recibir nada a cambio. Y es que Rocío Zamora fue enfática en señalar que estos políticos, de quienes omitió sus nombres pretenden vender muy caro su “apoyo”, a sabiendas que respaldándose con el trabajo que de manera altruista ellos realizan ellos llevaran “agua a su molino” y si ganan quizá no se vuelvan a acordar de ellos, como suele suceder. Ojala y este ejemplo lo sigan otras organizaciones y no terminen cayendo en la tentación, incluidos algunos otros grupos de profesionistas que a todas luces ya se vieron infiltrados por grupos políticos, y porque no decirlo, la mayoría de ellos con todo el conocimiento de causa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones