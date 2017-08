Apreciaciones Gran preocupación mantienen los habitantes de Huehuetlan ante la falta de agua que se ha registrado de manera constante y que se ha atribuido a diferentes circunstancias como fugas y actualmente fallas en el sistema de bombeo principal, sin embargo esta situación se ha venido arrastrando desde años atrás y no solamente los pobladores de cabecera sino también de la delegación de Huichihuayan sufren el desabasto del vital líquido, generando con ello comentarios en contra de la administración y sobre todo en contra de la presidenta Carolina Ramírez Villegas, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios de quien ya aseguran buscará reelegirse en las próximas elecciones, aun cuando ésta no ha dado a conocer dicho interés, pero ya le auguran un fracaso en caso de que así sea, pero además señalan que el triunfo tampoco será para el ex alcalde Geovani Magdiel Galván Marquez quien junto con Saúl Rios Tello heredaron este problema de desabasto de agua en el lugar, lo cual sin embargo no significa gran ventaja para los aspirantes que hasta el momento se escuchan, ya que a todos les han buscado cola que pisar y de una forma y otra no están conformes con las figuras que hasta el momento se escuchan en este municipio. Como una forma de opacar los trabajos que de alguna manera se encuentra realizando la organización “rescatemos Coxcatlan” en el mismo municipio, como lo son las actividades deportivas programadas por dicha organización, la dirección de deportes municipal se encuentra empujando fuerte en cuanto a actividades deportivas se refiere y antes del mes de septiembre se espera que al menos cinco torneos se estén desarrollando en el municipio, pero sobre todo buscan opacarlas cuando tanto la organización como la dirección municipal se encuentran convocando a comunidades y barrios al deporte de fútbol, lo cual esperan defina algunos simpatizantes políticamente hablando ya que ambas partes lo que buscan es seguir figurando políticamente, ya que por parte de la administración para apoyar al candidato que emane del partido Revolucionario Institucional y que en este caso señalan será la presidenta del DIF municipal Kuoying Lee Luevano, aunque para ello tendrá que renunciar antes de la fecha indicada o de lo contrario no podrá competir y en el caso de la organización el interés es del mismo presidente, Rogelio Salazar González, quien sin embargo hasta el momento no ha encontrado realmente un partido que lo albergue. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciacionees Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones