Finalmente ayer se dio a conocer la detención del ex director de panteones del municipio Javier "N", por elementos de la Policía Ministerial del Estado, quien a principios de la administración fue acusado de violar a un trabajador quien presentó su denuncia ante el Ministerio Público y tardó casi dos años en cumplimentarse la orden de aprehensión.

Hay que recordar que en su momento dicho ex funcionario fue protegido por los regidores del PAN, ya que formó parte del equipo del ex candidato a la alcaldía, Toño Costa como vocero de la campaña, y al igual que otros simpatizantes más decidieron sumarse a la administración municipal y no quedarse en el bloque de opositores.

Por su parte el sindicato del ayuntamiento encabezado por Graciela Elizalde mostró la solidaridad con la víctima e hicieron la solicitud al ayuntamiento para que Javier fuera separado del cargo, lo que finalmente ocurrió y quedó fuera de la administración quedando el asunto en manos de la justicia.

La situación en el comercio ambulante pareciera estar fuera de control y existe una anarquía completa donde cada quien hace lo que quiere y descaradamente retan a las autoridades municipales sin que nadie ponga un alto, ya que incluso los comerciantes de la calle Hidalgo arremetieron en contra de la Síndico Municipal porque trató de reubicar a uno de ellos, obteniendo como respuesta la participación de su líder Yolanda Mancera.

No es la primera vez que se presenta un hecho de este tipo con los comerciantes de la ex organización Xicontencatl, ya que anteriormente agredieron a una inspectora de la COEPRIS cuando decomisó un lote de quesos que no cumplían con las normas establecidas, lo cual derivó en una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Ayer por la mañana el alcalde brindó audiencias a autoridades del ejido La Laguna, y a los representantes de todos los barrios que lo conforman a fin de escuchar las inquietudes que tienen respecto a la realización de sus obras que fueron catalogadas como prioritarias, en algunos casos ya han sido terminadas o están por concluir, y están buscando obtener una segunda obra, sin embargo algunos proyectos rebasan el presupuesto y se requiere de gestionar ante diferentes instancias para poder aterrizar los recursos necesarios.

Ante esto el alcalde ha sido muy enfático con las comunidades al explicarles que el recurso no alcanza para realizar las obras en una sola etapa ya que todos quieren ser atendidos, y por eso se trata de avanzar por etapas en obras que son muy demandantes, mientras que otras logran hacerse más rápido porque es poco el recurso a comparación de las más grandes.