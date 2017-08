INMUVI someterá a proceso a los invasores de viviendas y predios Entre ellos a Inés Velázquez por apropiación de vivienda en Miravalles y Jorge Delgado por invasión en el fraccionamiento El Carmen En la preparación de un equipo jurídico se encuentra el Instituto Municipal de la Vivienda, como una medida para enfrentar las invasiones de espacios propiedad del municipio que actualmente se encuentran ocupados de manera ilegal por algunas organizaciones sociales. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios “7 viviendas ocupadas por personas externas y 30 lotes invadidos”: Francisco Sánchez Azuara, titular del Instituto Municipal de la Vivienda. Lo anterior fue informado por Francisco Sánchez Azuara, titular del INMUVI, quien cuestionado sobre las versiones que indican la invasión de viviendas del fraccionamiento Miravalles, una de ellas por Inés Velázquez, integrante del Frente de Defensa de la Vivienda Popular, el funcionario señaló que se está integrando y reforzando el área jurídica del Instituto para iniciar los procedimientos legales en contra de quienes de manera no apegada a la Ley se han apropiado de espacios propiedad del Ayuntamiento o que surgieron de programas de vivienda. En el caso de Miravalles, señaló que se realizaron las supervisiones y se detectaron 7 viviendas ocupadas por personas que no son los legítimos beneficiaros, lo que por lineamientos de los mismos programas de vivienda no debe de ser así y tienen que ser restituidas para que se canalicen de nueva cuenta, pero a solicitantes que cumplan con los requisitos. Enfatizó que muchas personas tienen la necesidad de una vivienda, pero deben de apegarse a las reglas de operación de los programas, de lo contrario cometen actos constitutivos de delito que deben de ser dirimidos en las instancias correspondientes. Además de las viviendas de Miravalles, agregó que existen más de 30 lotes que forman parte de la reserva territorial del municipio que también se encentran invadidos, entre los que se encuentran los tomados por Inés Velázquez y Jorge Delgado en el fraccionamiento El Carmen, los cuales también serán sometidos a los procesos legales correspondientes por parte del área jurídica correspondiente del municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invita DIF a beneficiarse con su campaña de lentes Gobierno Vallense invita a la población a disfrutar del cine móvil gratuito Podría haber amparos por caso “El Cascabel” 9 mil visitantes registró paraje Micos hasta ayer Obras Públicas realiza mantenimiento a sistema hidráulico de Tanchachín