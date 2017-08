Podría haber amparos por caso “El Cascabel”

Lo anterior fue informado por el Presidente de la Barra de Abogados, Ignacio de la Rosa, el cual señaló que desde hace algún tiempo, integrantes de Agenda Ciudadana señalaron el interés de promover un amparo ante instancias federales para que el Gobierno del Estado le diera celeridad a los trabajos de reparación del puente, pero a la fecha este no ha sido presentado. Enfatizó que no solamente este grupo tiene la personalidad para solicitar un juicio de garantías sobre este tema que ha causado suma molestia a los habitantes de la Huasteca, si no que todo aquel que se considere afectado por el cierre del puente, llámese restaurantero, hotelero o comerciante, puede solicitar el juicio de amparo ya sea de manera individual o colectiva. Dijo, la omisión por parte del Gobierno ha sido evidente pues no es posible que lleve ya tantos meses el gobierno señalando que está haciendo algo por el puente y a la fecha siga cerrado, por lo que si se buscan instancias como Transparencia, pudieran encontrarse omisiones de la autoridad que también pudieran derivar en un juicio de responsabilidad administrativa o incluso de tipo penal.