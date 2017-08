Apreciaciones El llamado de alarma generado hace un par de días por la líder de los comerciantes ambulantes de la CTM Amelia Núñez, sobre agresiones que han sufrido comerciantes locales a manos de foráneos que llegan en “parvadas” para ofrecer productos de diversa índole no deben de tomarse muy a la ligera. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Y es que esto que pudiera arreglarse simple y llanamente con la aplicación estricta de la ley, se puede convertir en un problema político social si es que los comerciantes locales lo toman como excusa para no solo lanzar criticas hacia el gobierno, si no también otro tipo de movilizaciones como en años anteriores se han registrado. A pesar de que Núñez, ha señalado que Fernanda Buendía directora de Comercio esta trabajando muy bien y hasta la elogio por el motivo de ser una mujer encargada de una encomienda tan complicada, es cierto que la mano dura se ha visto por algunos lados y por otros no, dado que desde su llegada se ha notado el aumento de comercios semi fijos que se han ido colocando en puntos del boulevard invadiendo las banquetas. Si bien es cierto la ley le da a los ciudadanos a ejercer un trabajo siempre y cuando sea licito, existe un reglamento de actividades comerciales que se debe de acatar. En ese sentido Pablo Vázquez Moctezuma, director de Espectáculos señaló que están proponiendo que para el próximo año se pueda someter a votación del cabildo la prohibición del pegado de publicidad en postes, debido a que esta modalidad genera una gran cantidad de basura, pues una vez que la publicidad vence los anunciantes no la retiran y esto termina contándole al municipio, que tiene que destinar empleados y unidades para retirarla. Mencionó que a últimas fechas este tipo de publicidad ha disminuido, primero porque existe un costo por el permiso de colocación y otro porque los mismos comerciantes se han dado cuenta que ya no es tan efectiva como antes. Vázquez Moctezuma, agregó que busca solo se permita el llamado volanteo, y de paso se incremente el costo del permiso que actualmente ronda los 75 pesos y que también origina basura en la ciudad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones