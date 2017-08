Apreciaciones Aun cuando los pobladores del Barrio Xochimilco del municipio de Tancanhuitz temían que la calle Carlos Jongitud Barrios no estuviera lista para transitar por los estudiantes al inicio del ciclo escolar, esto no es así, y es que pensando en el mismo problema, la administración pidió a la empresa constructora agilizara los trabajos, aun cuando posteriormente se lleven a cabo los trabajos de pavimentación de la misma, ya que para ello se tienen que tomar las medidas de precaución para que la tubería del drenaje no sea afectada, pero por fortuna ya las unidades vehiculares se encuentran transitando por el lugar. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Según las leyes, el trabajador puede ser bajado de su puesto por motivos que realmente se consideren afectan a la empresa o administración, sin embargo a estos no se les puede recortar el salario, lo cual no pasará en la administración de Axtla de Terrazas en donde se anuncia que con fines de ahorro, los trabajadores empezarán a laborar semana inglesa lo que indica que podrán descansar un día más ya que la administración laboraba los días domingos a fin de atender a la gente que bajaba de sus comunidades, día que dejarán de laborar y aun cuando algunas dependencias seguirán asistiendo, se pone en duda que puedan dar solución a todas las solicitudes o demandas que puedan presentar los habitantes en ausencia de otros, pero sobre todo queda en duda donde quedará la austeridad o el ahorro que se tendrá ya que los trabajadores se prevé seguirán ganando lo mismo. En Coxcatlán, en espera de que se presente otro festejo para volver a figurar, y es que tras llevarse a cabo las conmemoraciones del día del niño y del día de las madres, en que todos los políticos anduvieron movidos interesados en figurar ante todas las comunidades y ante todos los habitantes y ser conocidos por los mismos para empezar a hacer política, y es que en este sentido que desde entonces los políticos desaparecieron y ni una despensa han vuelto a dar a las personas con discapacidad al menos o a los adultos mayores que demandan este apoyo ante la administración municipal y a quien pocas unidades llegan para apoyar a los mas vulnerables. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciacionees Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones