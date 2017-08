Apreciaciones El tema del comercio ambulante sigue dando de qué hablar, dado que no se ha logrado poner bajo control el incremento de puestos en la vía pública, cada vez se suman más vendedores en las calles y las organizaciones siguen sumando más integrantes al conceder espacios sin que nadie les ponga un alto. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El colmo es que los locatarios han comenzado a hacer lo mismo basados precisamente en que todo mundo lo hace, recordando un poco la teoría de la ventana rota, la cual explica que si se deja una anomalía que prevalezca por mucho tiempo esta no solo se volverá parte de la comunidad sino que incitará a crear otras más. La más señalada en este momento es la presidenta del comité directivo municipal del PRI, Guadalupe Zavala, ya que su esposo se encarga de atender un puesto que coloca en la vía pública en el barrio del Carmen, aunque se toma como una extensión de su establecimiento de comida que tienen a un lado de la biblioteca. Quienes han hecho presión en este tema son los regidores de la fracción panista, quienes ya anteriormente han solicitado la comparecencia del director de plazas y mercados Andrés Gutiérrez, para que rinda informe sobre lo que se está haciendo en materia de comercio, ayer mismo el funcionario fue llamado al privado del presidente municipal. La gira del alcalde que se tenía programada para el día de ayer fue suspendida de último momento por cuestiones de agenda del munícipe, la cual se habrá de reprogramar para otra fecha en la zona de Ixteamel, aunque el alcalde ha mantenido reuniones con los representantes de las comunidades a fin de atender el tema de las obras. Y es que la inquietud de las autoridades es sobre los tiempos en que habrán de quedar concluidas las obras, ya que esperan que al terminar la prioritaria continuar con otras más que requieren en la comunidad, aunque es algo que no depende tanto de la decisión de la administración sino del presupuesto que requiera cada uno de los trabajos el cual varía en enormes cantidades entre una y otra. En la colonia XEW los preparativos para las fiestas de la iglesia San Juan de los Lagos siguen avanzando y ya se tienen todo programado para las actividades que se tienen, sin embargo la inquietud persiste en torno la vialidad ya que se realiza en plena calle con el riesgo que representa para las personas por el paso de los vehículos, y es que no existe mucho espacio en donde se puedan colocar los puestos y los juegos mecánicos debido a la falta de áreas. Esto sin duda es un reto para las autoridades policíacas a fin de vigilar la seguridad de las personas que asistan además del caos que se genera para poder transitar hacia Zacatipán o hacia la zona centro. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones