20 lecherías Liconsa nuevas tendrá San Luis Potosí: JMC Inaugura dos nuevos puntos de venta en beneficio de los sectores vulnerables San Luis Potosí, S.L.P.- Con el objetivo de incrementar el número de beneficiarios del programa de abasto social de leche "LICONSA", el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y el subdirector de Coordinación de Gerencias de la institución Jaime Arturo Larrazábal Bretón, inauguraron dos puntos de venta, ubicados en las colonias Infonavit Abastos de San Luis Potosí y San José de Soledad de Graciano Sánchez, y firmaron el convenio del programa de mantenimiento integral a lecherías Mi Lechería Bonita. Derivado del convenio firmado en el mes de diciembre de 2016, entre el Gobierno del Estado y Liconsa para abrir 20 lecherías más en 2017, para llegar a 341 lecherías en la entidad. Derivado del convenio firmado en el mes de diciembre de 2016, entre el Gobierno del Estado y Liconsa para abrir 20 lecherías más en 2017, durante el segundo trimestre se abrirán 14 puntos de venta más, para llegar a 341 lecherías en la entidad. Durante el evento en la colonia Infonavit Abastos, de la capital potosina, Larrazábal Bretón, representante personal del director general de Liconsa Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, afirmó que Carreras López ha sido un incansable gestor para instalar más puntos de venta que beneficien a más familias, por lo que se merece aplausos. Expresó que la leche líquida de Liconsa sí es de vaca, y diariamente se entrega a una temperatura de 4 grados centígrados, proveniente del municipio de Jiquilpan, con un subsidio del gobierno federal para devolver, por obligación, los impuestos, a quienes más lo necesitan. Agregó que cada día, a nivel nacional se entregan 6.5 millones de litros, lo que tiene un costo de 65 millones de pesos, para luchar contra el hambre, que no tiene colores, y sólo debe combatirse. La firma del convenio del programa de mantenimiento integral a lecherías Mi Lechería Bonita, realizada entre Liconsa y el gobierno del estado, a través de la Oficialía Mayor y como testigo de honor el Jefe del Ejecutivo, tiene como finalidad sumar esfuerzos y recursos humanos, materiales y financieros en coordinación para brindar el mantenimiento y remodelación de lecherías y así, sean más funcionales y tengan mejor atención. Por su parte, Carreras López aseveró que se realizaron gestiones para abrir este punto de venta, aunque no fue fácil, ya que en la zona hay otra lechería cercana, sin embargo se autorizó y ya son beneficiadas 300 familias registradas para adquirir la bebida, que es la mejor leche del país, después de la leche materna, por su beneficio nutricional. Agregó que debido a que el litro de leche Liconsa cuesta sólo 5.50 pesos, es una gran ayuda para "estirar la cobija" de las familias que se ahorran hasta 20 pesos por la bolsa de 2 litros. El mandatario agradeció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por el apoyo que ha dado para que en San Luis Potosí prosperemos juntos y también a la gestora social de la colonia, María Luisa Azuara Meza, quien no descansó hasta que logró la apertura en su colonia. Puntualizó que su administración ha gestionado 40 lecherías durante los primeros 2 años y agradeció a los funcionarios de Liconsa, porque cada vez que visitan San Luis Potosí, traen buenas noticias y apoyos para el estado. Más tarde, en el evento realizado en la colonia San José, el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Gilberto Hernández Villafuerte, agradeció al mandatario estatal y a Liconsa por fijarse en su municipio para abrir un nuevo punto de venta. En ambas ceremonias, los funcionarios entregaron tarjetas de dotación de leche a mujeres, cabezas de familia beneficiarias.