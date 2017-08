Se requiere de especialistas en Seguridad que den resultados

Expuso que no solamente se trata de botones de pánico en los autobuses urbanos, sino de la colocación y uso eficiente de cámaras de seguridad en todos los puntos de la ciudad, para dar seguimiento a la comisión de delitos hasta su total esclarecimiento, como ocurre en las grandes ciudades. Dijo que hay medidas que se deben de tomar para la seguridad en estacionamientos, comercios, plazas, lo que se requiere es voluntad, “meterle dinero y ganas porque la gente se está desmoralizando, ya no creen en los buenos resultados y la autoridad tiene la responsabilidad de entregarle buenas cuentas”. El legislador Vera Fábregat manifestó que “como decían los griegos: una ciudad tranquila es una ciudad feliz, la tranquilidad no tiene precio y los secuestros, asaltos a mano armada, son una llamada de atención para que se den prioridades en el gasto”.