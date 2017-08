Alcaldesa y Cabildo realizan gira de supervisión de obras Fue acompañada de algunos consejeros de Desarrollo Social Municipal Huehuetlán, S.L.P.- Una intensa gira de trabajo llevó a cabo la presidenta Carolina Ramírez Villegas quien como una forma de transparentar sus obras y acciones a los Consejeros y al Cabildo, los invitó a realizar un recorrido por diferentes comunidades en las cuales se encuentra llevando algún beneficio como administración. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Electrificación, vivienda, aulas, calles y otras obras visito Alcaldesa de Huehuetlán. Dicho recorrido dio inicio en la localidad de Alaquish en donde la presidenta acompañada de su comitiva realizó la supervisión de los avances en la construcción de 20 viviendas que se encuentran beneficiando al mismo número de familias que nunca habían recibido este tipo de beneficios, por lo que dentro de sus palabras de agradecimiento Jesús Eduardo habitante del lugar señaló “han pasado año tras año, nunca nos ha llegado beneficio en esta comunidad es la primera vez que nos esta ayudando y queremos que nos siga ayudando” indicó. Mientras que el comisariado además señaló “nos dio a la comunidad más marginada, es una mujer que no nos engañó, me siento muy contento porque la gente de mi comunidad se está beneficiando, muchos años piden papeleo y usted fue muy rápido y como gente de la comunidad no contamos con dinero para hacer estas casitas, gracias que nos echo la mano es muy necesario porque en el mes de diciembre, los niños chiquitos está muy difícil para ellos también y gracias a ello van a dormir bien gracias a usted”. Posteriormente la Edil se trasladó a la localidad de El Limoncito en donde supervisó el sistema de energía eléctrica con el cual se estarán beneficiando a 7 familias y en donde reconoció la Edil es difícil el llevar este tipo de obras, ya que ante el número de familias no es conveniable, sin embargo ante la gran necesidad el municipio se atrevió a cumplir el compromiso de llevar a la luz a sus hogares, por lo que los habitantes jubilosos piden que en cuanto se encuentre al cien por ciento la obra, acuda a inaugurarla, ya que solamente faltan los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad como es la instalación del transformador y los medidores. De ahí, la alcaldesa partió a la localidad de Los Pinos en donde se encuentra siendo beneficiada la Escuela Primaria Miguel Hidalgo con un aula para 22 estudiantes a ingresar el próximo ciclo escolar y en donde solamente falta la instalación de las puertas y ventanas para que quede concluida al cien por ciento, pero además se encuentran construyendo un sistema de almacenamiento de agua, el cual era necesario ya que el anterior se encontraba obsoleto y durante temporada de estiaje los menores sufrían de la falta del vital líquido. En el lugar, las autoridades aprovecharon para solicitar a la munícipe el apoyo para la construcción de canaletas que permitan el desvio del agua lluvia que cae de los techados y de esta forma evitar accidentes, obteniendo una respuesta inmediata de la Edil quien de su propio bolsillo hizo entrega del recurso. Posteriormente se trasladaron a la comunidad de La Escalera en donde se supervisó una calle que se construye en el lugar y que conduce a los puntos más importantes de la localidad, por lo cual fue priorizada por la misma asamblea. Cabe mencionar que todas las obras, son construidas al cien por ciento con recurso municipal, por lo cual el hecho de transparentar los trabajos ante el Cabildo y los Consejeros, así como con las autoridades comunitarias quienes en todo momento pedían la fecha para llevar a cabo las inauguraciones correspondientes y agradecer el apoyo recibido del Ayuntamiento. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA No hay papel valorado para actas de nacimiento en el Registro Civil Clausuran el basurero de Huehuetlán por incumplimiento de infraestructura Hoy clausuran Mis vacaciones en la Biblioteca Vecinos de Tanleab tienen más de dos años sin agua, tienen que comprarla “Terminará problema de la falta de agua en parte alta”: alcaldesa