Capacitan a las autoridades ejidales sobre la Ley Agraria "Xilitla, no cuenta con problemas graves y solos llegan a los juicios sucesores como jurisdicción voluntaria o controversias ante un tribunal agrario" expresó Torres Torres. Xilitla, S.L.P.- La mañana de ayer viernes en las instalaciones del Auditorio Municipal "Luis Donaldo Colosio Murrieta" autoridades ejidales que conforman este municipio fueron convocadas para recibir capacitación sobre los programas de asistencia, orientación y asesoría legal ante los Tribunales Agrarios, la construcción de los reglamentos internos de los ejidos y de los estatutos comunales, además de los sobres de sucesión. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios En el auditorio Luis Donaldo Colosio se reunieron autoridades comunales para recibir orientación y capacitación sobre procesos legales agrarios. La principal responsabilidad como órganos de representación (antes autoridades ejidales) como máxima autoridad en los ejidos, es la asamblea general y el comisariado de bienes ejidales o el de bienes comunales es el mandatario, por lo tanto su responsabilidad es el direccionar el buen manejo del ejido, la buena marcha del mismo y cumplir con lo que las asambleas le ordenen. Entrevistado al respecto, el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Felipe Aurelio Torres Torres, manifestó que lo anterior, se trata de tres puntos prioritarios que se están promoviendo a nivel estado. Añadió que dichos programas se consideran que para los campesinos son vitales, por lo que se están promoviendo a través de la implementación de talleres de capacitación a órganos de representación y vigilancia y hasta este momento, informó, ya se han llevado a cabo en 33 municipios del territorio potosino y adelantó que la meta es desarrollarlos en los 58 en reuniones con órganos de representación y consejos de vigilancia. Agregó, que uno de los puntos más importantes para que se pueda vender una propiedad ejidal es que la familia trátese de esposa, e hijos deberán renunciar al derecho del tanto, ya que si no lo hicieran y la propiedad es vendida, así hayan pasado 10 años la familia podría reclamar el derecho a la posesión. "Xilitla, no cuenta con problemas graves y solos llegan a los juicios sucesores como jurisdicción voluntaria o controversias ante un tribunal agrario, lo que si se considera grave es que para redimir controversias se tiene que acudir hasta Tampico, lugar en el que los campesinos se sienten huérfanos y en muchos de los casos prefieren no llevar a cabo los trámites, por lo tanto se quedan sin escrituras continúen trabajando las tierras" expresó Torres Torres.