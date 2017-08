Niega Miguel Monterrubio simpatizar con el PRI -Señala que ha tenido acercamiento con grupos pero sigue militando y trabajando para Acción Nacional. HIDALGO 0 Comentarios Miguel Ángel Monterrubio Damazo, panista y ex aspirante en múltiples ocasiones por la alcaldía. FRASE: “Uno como ciudadano puede tener atención pero mi definición y quienes me han conocido saben que coincido con Acción Nacional, pero es falso que haya abandonado las filas del PAN, sigo trabajando para el instituto político para el 2018” Miguel Ángel Monterrubio Damazo. Jaltocán, Hgo.- Luego de los rumores de que el panista, Miguel Ángel Monterrubio Damazo, quien en múltiples ocasiones ha sido candidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional, había abandonado las filas del blanquiazul para unirse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste desmintió los comentarios. Al ser entrevistado por este medio, luego de que se diera a conocer que había abandonado las filas de Acción Nacional para pertenecer al tricolor, el panista negó rotundamente dichos comentarios sin embargo aceptó que ha tenido acercamiento con militantes priistas, así como con regidores del PRI, PRD y PES quienes se han acercado para coincidir en temas de interés social. “Uno como ciudadano puede tener atención pero mi definición y quienes me han conocido saben que coincido con Acción Nacional, pero es falso que haya abandonado las filas del PAN, sigo trabajando para el instituto político para el 2018”, recalcó. Monterrubio Damazo dijo, que la gente ha opinado pero que no existe ninguna prueba como tal, que no acudió al refrendo en el municipio pero que lo hizo en Atlapexco, al igual que otros militantes que no se enteraron de las fechas y gracias al sistema pudieron acudir a otros lugares. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA