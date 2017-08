Espejeando. La respuesta a la seguridad con el proyecto de estrategia “Hidalgo Seguro” que ha implementado el gobernador del estado Omar Fayad, siguiendo el modelo de seguridad federal, nos muestra un botón de las dinámicas que el gobierno del estado implementará para dar respuesta en casos extremos, a pesar de que en la entidad está considerada como la cuarta más segura del país. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios El ambicioso proyecto contempla equipamiento de última generación, monitoreo y análisis de inteligencia. El secretario de gobernación federal Miguel Ángel Osorio Chong aplaudió la iniciativa del gobernador Omar Fayad primero porque mientras algunos gobernadores se quedaron pasmados ante la falta de solución en el senado del mando único, el mandatario hidalguense no se quedó a esperar a ver qué le resuelven, simplemente definió una estrategia, la que requiere la federación y los estados, y manos a la obra. Porque no pueden los estados pretender seguir siendo una contención de historias tan mal contadas y hemos visto los fracasos de los mandos estatales y municipales, si no cierran un circulo de trabajo en torno a enfrentar a la delincuencia de manera decidida y conjunta, compartiendo información relevante, jamás se va a avanzar. La sociedad no quiere saber si es un asunto del gobierno federal, estatal o municipal, la sociedad busca simplemente respuestas a los problemas de inseguridad y debe de establecerse un compromiso frontal a estos para darle a la sociedad lo que busca: que le devuelvan la tranquilidad. Lo del sistema de video es algo nada nuevo, pero sin duda bien operado tendrá resultados, y más si se habla de instalar cinco mil cámaras de inicio y gestionar cinco mil más ante la iniciativa privada, es algo extraordinario que involucra además a un sector relevante; lo de vigilancia aérea es sin duda importante y sobre todo el rescate. Se establece un avión con dos plazas con video vigilancia en vivo y drones, esto ya no nos debe sorprender, las ciudades más sofisticadas cada vez tienen mayor respuesta en apoyo en la tecnología de punta. Cambiar el parque vehicular es importante primero porque muchas unidades que la policía estatal tiene en uso son una verdadera vergüenza, y hay que decirlo, que el gobernador no está replanteando las cosas porque sí, sabe de la flotilla vehicular que les dejaron la cual era deficiente. Replantear al servicio policial con una estrategia en el quehacer del servicio público más cercano a la gente, con mayor capacitación por cierto, cambia todo, se habla de Construcción, Equipamento y Operaciones, del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control Coordinación e Inteligencia (C5i). Se especifica como el más completo y sofisticado instalado en Latinoamérica concentrando a las instituciones de seguridad y emergencias en tres niveles. Muestran tres centros regionales Pachuca, Tula y Tulancingo y se entiende que debido a la distancia, Huejutla mejorará su infraestructura que será un centro regional, pues esperemos que igual el personal de seguridad estatal asuma una novedosa actitud para la sociedad y cuenten con mayor perspectiva del servicio público, porque por acá aun andan algunos elementos estatales de perdonavidas y asumen que su patrón está en en el municipio por ser quien los abastece de sus necesidades básicas. Deben de terminar ese tipo de codependencia, no solo en la policía estatal, también la corporación investigadora, debe haber una plena coordinación, no una subordinación y deben entenderlo las autoridades que aquí todos aprecian lo que sucede y algunos ciudadanos se dicen víctimas de algún mal proceder de las corporaciones, pero para eso se supone hay una oficina regional de derechos humanos que debe estar operando contra cualquier abuso. Y se fueron contra el transporte pirata inconformes por las acciones tomadas dentro de éste, y asegurando que el pirataje está siendo solapado. Le exigieron al Secretario del Transporte, Rufino H. León Tovar se continúe con el combate al pirataje y se reinstale nuevamente al ex titular regional el Mayor Juan Alfredo Mendoza Castellanos. Vaya sorpresa, en la gira de trabajo que realizó el Secretario Estatal del Transporte, Rufino H. León Tovar, cuando fue interceptado por un grupo de transportistas pertenecientes al Frente Común de Concesionarios de los municipios de Huautla, Atlapexco, Tehuetlán, Xochiatipan, Yahualica y Orizatlán, los cuales dieron a conocer una serie de inconformidades y reclamos en base a la situación que se vive dentro de este ramo en la región. Señalaron al grupo de Teódulo Martínez representante de Alianza de Transportistas, que ha burlado la autoridad y a los mismos concesionarios al incitar a la población a circular de manera pirata únicamente con un logo que el ofrece a cambio de recibir la protección de la organización el cual es vendido por dos mil 500 pesos, vaya señalamiento delicado. Los transportistas legales sacaron las uñas y piden dejen de solapar a quienes de manera descarada practican e incitan al pirataje, y mire, quedan muchas dudas con respecto a la queja de los taxistas que lograron la remoción del ex titular de Transporte del Transporte en la Región, el Mayor Juan Alfredo Mendoza Castellanos, asegurando otras voces ahora que este personaje fue el único que se atrevió a combatir el pirataje; era obvio que iban a armar tremendo alboroto, lo sorprendente es como hasta los policías estatales actuaron deteniendo al funcionario y ahora todo es más que confuso. Muchas dudas al respecto de este caso. 