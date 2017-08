Advierte Mancera a Síndico no se meta con los ambulantes  

En entrevista con este medio y en su derecho a réplica sobre el zafarrancho y donde supuestamente amenazaban con amarrar a la sindico municipal, la líder del comercio ambulante, declaró de manera textual, -“Efectivamente se presentó un pequeño problema que no llegaba a mas, donde la sindico, que no me interesa ni su nombre ni quien es ni de dónde viene, ni quien la pario, no la conozco ni me interesa conocerla, porque es una más del montón, aquí ella se siente grande porque por primera vez tiene un puesto en esta administración, porque ella dice que quien soy yo, pues supongo que sabe, porque desde el momento en que me ha estado nombrando constantemente, sabe quién soy, soy toda una señora y represento a una organización que ahora es un sindicato, lo que diga ella no me interesa ni me quita el sueño ni el hambre, y estoy dispuesta a la hora que ella quiera vamos a ver quién le quita a quien, ella dice que quiera tener un enfrentamiento conmigo y yo no estoy para eso, yo sé lo que soy y lo que represento”.

Explicó que este problema se presentó a raíz de un problema entre dos compañeros de la organización, -“Era un problema interno entre dos compañeros, solo que uno que se dijo afectado le hablo a la policía, que tampoco es su competencia y fueron quienes hicieron su desmadre sin tener conocimiento, ahí le correspondía a los inspectores de Plazas y Mercados, y en ese momento iba pasando la sindico que no se ni como se llama, sin saber cómo estaba el problema mete su cuchara y fue quien hizo todo el circo, empezó a gritar como loca diciéndole a los inspectores que eran unos ineptos que valían madres, que cual miedo le tenían a Yolanda Mancera, yo siento que aquí no le compete nada a la sindico, si no al director de Plazas y Mercados, ella no tenía nada que ver ahí, es una persona X, es una persona que le quedó muy grande el puesto que le asignaron, no puede poner orden en su casa, ya mero lo pondrá en la calle, ahí se puso a discutir y todo, ese problema era interno y nosotros y Plazas y Mercados lo teníamos que arreglar”

Continuó diciendo, -“Le pido al presidente municipal que ponga orden a esta mujer, porque para mí es una persona desquiciada, trastornada que esta fuera de sus cabales, se siente más que el presidente, que conmigo no se equivoque y no es una amenaza, es una advertencia, y si tiene algo personal con Yolanda Mancera que me hable de frente y lo arreglamos como ella quiera, pero yo no voy a permitir que ande ofendiendo a mi gente, porque yo a ellos los defiendo y también pido respeto y seriedad para el director de Plazas y Mercados con quien hemos trabajado de la mano, y gracias a eso no le hemos dado ningún problema al presidente, el llamado es para la sindico, porque en cualquier momento vamos a responder”.

Mancera Maldonado, agregó, -“Esta no es la primera vez en que tenemos diferencias con la síndico municipal, y si no le había respondido, no es porque le tenga miedo, hay un dicho muy bien dicho, las palabras se toman por quien vienen y hacerle caso a pendejos es engrandecerlos, y a la hora que quiera me diga y nos arreglamos como ella quiera, pero no siga metiéndose con mi gente” finalizó.