Aun se analizan perfiles para el Comité del PRI: Herminia

Herminia Reséndiz Alvarado, cuestionada sobre la tardanza en la designación de los integrantes del comité municipal, explicó que esto se debe a que se tiene que dar espacio en los mismos a los diferentes grupos con la finalidad no solo de que exista armonía en el interior del partido, si no que los escogidos sean personas que realmente quieran trabajar por la construcción del partido a nivel local. Mencionó que en cuanto a la titularidad de las carteras, éstas serán renovadas en su totalidad, ya que se busca que existan caras nuevas en el partido y sobre todo se le dé la oportunidad de participar a quienes durante el tiempo han demostrado su trabajo y el interés de seguir construyendo. En cuanto a la presentación del mismo, indicó que plantean realizarle el mismo día en que se realice la inauguración de las nuevas oficinas del PRI, que se ubican sobre la avenida Pedro Antonio Santos, para lo cual aún no se tiene fecha y a decir del presidente del patronato pro construcción, aún falta que el edificio sea dotado de energía eléctrica, pero por el otro lado se quiere que ese día se tenga la presencia del gobernador del estado y del presidente nacional del partido para el corte de liston, por lo que también deben de cuadrase las agendas de estos últimos.