En riesgo 35 mil hectáreas de productores en la huasteca y sierra Rioverde recibe 14 millones al año con una superficie de 6, 000 hectáreas, mientras que la Huasteca solo 800 mil pesos y cuenta con 36 mil hectáreas. Axtla de Terrazas, S.L.P.- El recién nombrado Presidente de la Junta local de Sanidad Vegetal de la Huasteca Sierra de San Luís Potosí, Frumencio Flores Camacho, se comprometió a trabaja a favor de beneficios para los productores de la zona al tiempo que reconoció que hay mucho por hacer toda vez que se cuenta con graves problemas en los campos de los productores de cítricos, además de los cafetales. Axtla | Axtla 0 Comentarios En riesgo permanecen 35 hectáreas de productores en la huasteca y la sierra. Productores refieren que a la Huasteca le es otorgado un monto de 800 mil pesos anuales, incluidos gasolina y sueldo de los trabajadores y con una superficie de 35 mil hectáreas, mientras que al Municipio de Rioverde el monto económico consta de 14 millones de pesos para 6 mil hectáreas, las cuales están en riesgo de desaparecer debido a la infestación de plagas. En entrevista para este medio, el ahora responsable de la junta, mencionó que asume el compromiso mediante lo cual está dispuesto a dar a la lucha en contra de las plagas que están contaminando los cultivos, lo que consideró como algo grave y citó el caso de Xilitla, donde dijo la plaga de la roya y la boca. En cuanto a los problemas en la producción de cítricos de la zona huasteca, reconoció que es graba ya que se cuenta con la plaga HLV que están muestreándose, situación que les impide comercializar su producto al mercado. Y se comprometió a buscar el mecanismo por medio de todas las campañas de bajar la prevalencia que se tiene en cuanto a la variedad de plagas que están atacando a las huertas y en las que su producción corre riesgos. Flores Camacho, reconoció que todo lo anterior se podrá erradicar a base trabajo por parte de los productores aplicándose en el cuidado y mantenimiento de sus huertas, porque contando con una buena producción se podrá cotizar a mejor precio y no solo de manera local si no internacionalmente, consideró. Informó que uno de los compromisos adquiridos es la depuración total de padrón con el que se cuenta en Sanidad Vegetal porque no es posible que un gran número de productores no aparezcan y citó el caso de los cafeticultores de Xilitla e informó que son 158 los que aparecen cuando en realidad son más de 5 mil. En el caso de Tampacán, señaló se cuenta con un gran número de productores de cítricos y el único que aparece en el padrón es él, por lo que se les invitará a que se integren y coincidió con Vicente García, productor de cítricos de Axtla, quien sugiere que la zona Huasteca Sierra, debe contar con su propio recurso para dar frente a las plagas en los campos de producción antes de que sea demasiado tarde y las plagas terminen con el patrimonio de muchas familillas, consideró.