Pese a que de alguna manera políticamente se encuentra bloqueada ante dependencias estatales y federales, como son la comisión para el desarrollo indígena y el instituto nacional para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, la administración de Huehuetlán que encabeza la presidenta Carolina Ramírez Villegas se encuentra construyendo obras de electrificación y por ello durante la semana llevó a cabo la inauguración del sistema eléctrico en el Barrio Tres Cruces de la comunidad de Chunutzen dos y durante el día de ayer sábado llevó a cabo otra inauguración en la misma comunidad pero en la sección 9, logrando con ello beneficiar a familias que ante la ampliación de sus comunidades son pocas y escasas eran las posibilidades de poder contar con este servicio, además de que ante el costo que representa no les es factible aplicar los recursos estatales o federales y sin embargo con recurso propio del municipio la alcaldesa Carolina Ramírez Villegas determinó realizar dichas obras, aprobadas por supuesto por el cabildo y por el consejo de desarrollo social. Y es que en este sentido las posibilidades de conveniar con estas dependencias ya mencionadas son difíciles ya que por parte de la CDI se ve complicado y más por la posibilidad de participar en las próximas elecciones el hermano del delegado Raúl Olivares Morales, José Antonio de los mismos apellidos y en cuanto a la INDEPI también es dificil ya que el titular Raúl de Jesús González Vega tuvo conflictos con el ex presidente Geovany Magdiel Galvan esposo de la actual presidente, que sin embargo se involucran problemas personales y políticos en las necesidades que aquejan a la ciudadanía. En Aquismón las pruebas que se encuentra realizando la compañía celular, para que se amplíe la señal, generó gran molestia entre los pobladores y turistas, sobre todo cuando esto afectó a otras localidades de municipios vecinos ya que Palmira del municipio de Tancanhuitz por encontrarse cerca de algunas comunidades Aquismón, tampoco contó con el servicio, lo peor del caso es que esta situación duró dos días consecutivos y aun cuando repentinamente llegaban o salían mensajes de whatsapp, pero no llamadas ni mensajes de texto, complicando así la comunicación de la ciudadanía.