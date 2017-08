Apreciaciones Con la llegada del mes de agosto se acerca el arranque del proceso preelectoral en donde los partidos políticos habrán de iniciar las definiciones de los trabajos, no así de las figuras todavía, aunque ya se barajean varios nombres para buscar candidaturas. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Una figura que pudiera definir los escenarios es sin duda la alcaldesa de Aquismon Yolanda Josefina Echavarría, ya que es señalada como una fuerte contendiente, incluso por el distrito federal siete. Sin embargo en caso de que decida buscar la reelección por su municipio deja vacante la diputación, por lo que sería Tamazunchale quien definiera el resto de las candidaturas por el Partido Revolucionario Institucional, pero aun es muy temprano para definir. Un rumor se comenzó a esparcir sobre si el diputado con licencia Enrique Flores pudiera haber desistido de su reincorporación al congreso debido a una negociación con gobierno del estado para ocupar un cargo público, lo cual no ha sido confirmado, aunque prácticamente resulta falso dado que no esta en condiciones dados los señalamientos que pesan sobre él. Hablando de panistas y señalamientos, aun no hay respuesta formal de los regidores del PAN al exhorto que hiciera el Comité Directivo Municipal sobre el tema del desafuero, pero también sobre el tema del pago de cuotas de los militantes. Los ediles han decidido reservarse a este tema aunque comentan que no han sido convocados y tampoco se les ha presentado a la dirigencia que recién tomó protesta, haciendo notoria su molestia con el CDM del PAN. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones