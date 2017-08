Habitantes de Cuartillo Nuevo construyen capilla a base de esfuerzo  

La obra viene a beneficiar a un promedio de 300 habitantes católicos de las localidades de Iztacapa, Pemoxco y Caurtillo Nuevo quienes contribuyeron en la construcción de la obra. Nicolás Martínez, del Conté de obras de la capilla, mencionó que los trabajos para la edificación de la casa de María, es una realidad gracias al esfuerzo e intenso trabajo realizado por los habitantes de la comunidad “yo vine a pedirle apoyo al presidente y me dijo que él no apoya a las iglesias pero cuando andaba en su candidatura andaba con la Virgen María y fue a visitar nuestra iglesia pero lo hizo con tal de ganar”, expreso Nicolás. Quien añadió, que el ahora munícipe ganó porque se respaldaba con la Virgen y ahora que ya es alcalde y no les hace caso, por lo que envió un mensaje al jefe de la comuna, “nosotros no queremos que mañana vaya a sacar en la prensa que si nos apoyó y queremos que sepa que los habitantes de mi comunidad no queremos verlo que se inaugure con él la obra porque no nos apoyó”, sentenció el inconforme.