Espejeando. Como no observar el esfuerzo, la estrategia, la gestión, la congruencia, pero también la afinidad de lo federal para con el estado de Hidalgo en especial. Justo en el momento en que la vecindad con otras entidades, que cabe señalar es lo que coloca a Hidalgo como lugar estratégico para las inversiones que generan riqueza y empleos, y sin embargo, a pesar de estar colocada como la cuarta entidad más segura del país, esa misma vecindad que lo conecta con los puertos y carreteras mas importantes del país, también le ha generado contaminación en el aspecto de inseguridad, por eso llama la atención la inmediata y contundente respuesta de Omar Fayad con la anunciada estrategia de seguridad. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Lo explicó Miguel Ángel Osorio Chong: Entidades que eran pacíficas por lo que optaron, a pesar de la advertencia de prepararse, por no capacitar policías, por no invertir en la prevención del delito, hoy están impactados por el fenómeno de la inseguridad y crimen organizado. En Hidalgo, a los primeros síntomas de inmediato se armó una respuesta enérgica, con varios mensajes relevantes, el primero es que cierran los espacios para que la delincuencia organizada le piense en entrar a esta entidad. El segundo mensaje, se pudiera entender, que una vez entendido que el mando único es efectivo, con policías preparados, confiables y compartidos con información, estrategias y físicamente , con las suficientes herramientas como las que se pusieron a la disposición en éste acto en el que está presente Osorio Chong, en el que entregaron 300 patrullas equipadas, drones, entre ellos uno equipado de alta tecnología tanto solar como con cámara de alta resolución, silencioso, capaz de volar todo el día, la puesta en marcha de 5 mil cámaras de vigilancia de inicio y cinco mil más que compromete la iniciativa privada, conectadas todas a un sofisticado C5i que a su vez compartirá información en tiempo real con la federación, además de equipar con armas y uniformes rastreables tanto para una respuesta rápida como para saber en dónde están los elementos policiacos, todo eso pudiera entenderse como una nueva estrategia que desde al ámbito federal pudiera implementarse, desde luego, en las entidades que deseen participar. El principal mensaje que la ciudadanía capta es de que hay atención para enfrentar la delincuencia y comienza a permear la confianza en el gobierno que encabeza Omar Fayad. La otra parte de la percepción ciudadana también es inevitable; el observar el crecimiento político que en el terreno federal ha logrado Osorio Chong hasta colocarse en el primer lugar de las preferencias dentro de su partido el PRI como aspirante presidenciable, sobre todo el observar la seguridad de su desempeño como secretario de gobernación y que lo expresa ante los micrófonos sin necesidad del escrito en papel, pero sobre todo que no se olvida del Estado que gobernó, dio espacio para que fuera interrumpido varias veces en su discurso con porras y aplausos. Pudiéramos incluso especular en varios aspectos, como por ejemplo el fortalecimiento que se reflejó en este evento trascendental que reunió a toda la clase política de varios partidos incluso, previo a la 22 asamblea nacional del PRI, porque en política cuenta mucho el que seas profeta en tu tierra, el que haya paz en tu casa y estés bien con los tuyos. Así que también cabría agregar que la visita a su Entidad en la que anunció además que cuenta con el respaldo del gabinete para fortalecer en el tema de inseguridad al estado hidalguense, se dio días previos a su cumpleaños. Los hidalguenses tienen confianza en que por primera ocasión en la historia un político de la entidad pueda alcanzar esa nominación, porque además consideran que frente a la crisis que enfrenta el PRI en cuanto a credibilidad, Osorio Chong pudiera ser el único personaje que pudiera lograr la unidad priista y enfrentar con posibilidades reales una campaña que se antoja competida en el 2018. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando. Espejeando.