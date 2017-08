Hermanos mueren ahogados en el río No sabían nadar y se metieron en las profundas aguas del río que atraviesa la localidad de Zoquitipán, Yahualica. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Dos hermanos perecieron ahogados en las profundas aguas del río que atraviesa la localidad de Zoquitipán, Yahualica. Yahualica, Hgo.- Dos hermanos que andaban de paseo con su familia, murieron ahogados en las aguas del río que atraviesa la localidad de Zoquitipán, perteneciente al municipio de Yahualica. La tragedia sucedió la tarde de ayer domingo alrededor de las 14:00 horas y según el reporte de las autoridades, las personas que perdieron la vida, fueron identificadas con los nombres de Luis y Juan, de apellidos Villegas Fernández, de 19 y 21 años, respectivamente, originarios del municipio de Zacualtipán. Los jóvenes al parecer no sabían nadar y se metieron en una zona que estaba profunda, por lo que sus familiares nada pudieron hacer para salvarles la vida. El rescate de los cuerpos de los muchachos que estaban sumergidos en el afluente, fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Yahualica en coordinación del personal de Protección Civil. A petición de sus padres, los cadáveres de los hoy occisos no fueron trasladados al anfiteatro del Servicio Médico Forense (SEMEFO), ya que reconocieron que se trató de un lamentable accidente, por lo que solo se levantó un acta en el lugar. Finalmente se informa, que el Ayuntamiento de Yahualica brindó el apoyo a los deudos para el traslado de los cuerpos al municipio de Zacualtipán, donde les darán sepultura según sus creencias religiosas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Preparan toma de protesta a nuevo comité del PRI Antropólogo del INAH visitó Yahualica Inician talleres de música de cuerdas Capacitan personal de Cultura del Agua y Obras Públicas Espiaba a mujeres bañándose en el pozo