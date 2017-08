Retienen a funcionarios por reclamo de una obra

Lo anterior ocurrió durante la gira del alcalde Baldemar Orta López, en donde la comunidad de Luis Donaldo Colosio sería el segundo punto a visitar como parte del recorrido, pero al arribar se observaron las calles vacías, las mujeres permanecían dentro de sus casas y solo se observaba la presencia de hombres en las calles, incluso realizando tareas de limpieza.

El personal de recursos materiales, así como logística y medios de comunicación arribaron primero al sitio para esperar la llegada del presidente municipal, pero al arribar primero el coordinador de desarrollo social, CODESOL, Roberto Flores, las autoridades se comenzaron a reunir junto con más habitantes rodeando al funcionario.

El delegado increpó al titular de CODESOL cuestionándolo sobre la construcción de la otra calle que conduce al panteón, la cual aseguraban que forma parte de la obra prioritaria que se solicitó en asamblea, y a la cual se tomaron medidas también, a lo cual se les explicaba que debido al monto que se requiere para esta obra solo se realizó la primera parte que consiste en la calle que conduce hacia la escuela primaria y que la otra se habrá de incluir dentro del presupuesto del próximo año.

Esto no dejó satisfechos a los representantes comunales quienes exigían que se garantizara la construcción de la otra calle de una vez y que no se dejara así, y aun cuando los funcionarios intentaban explicar que el presupuesto no alcanza para hacer las dos obras en este año, decidieron bloquear el paso hacia la salida como medida de presión.

La regidora de agua potable María Teresa Hernández Montes intentó retirarse del lugar para acudir a un evento en la cabecera municipal, sin embargo las personas de la comunidad impidieron que pudiera salir el vehículo, hasta que el presidente municipal acudiera a la comunidad para externarle la inconformidad.

Transcurrió casi una hora hasta que finalmente el alcalde llegó al sitio en su camioneta y rápidamente se acercó a dialogar con los inconformes quienes rompieron con el bloqueo permitiendo salir el vehículo de la regidora que se retiró en cuanto pudo del lugar, en tanto las autoridades municipales y comunales se enfilaron por la calle recién pavimentada para supervisarla.

El ánimo en los presentes cambió favorablemente e incluso surgieron algunas bromas y risas de parte de los habitantes con el alcalde, y acordaron caminar hacia el panteón de la comunidad para observar el tramo de casi un kilómetro que resta por pavimentar a fin de llegar a un acuerdo para la realización de la obra.