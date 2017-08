Riesgo de plagas en huertas de naranja por desinterés del gobierno y falta de recursos Mala distribución de los recursos es lo que afecta a los productores de naranja de la región Axtla de Terrazas, S.L.P.- El ingeniero Leónides Jonguitud, ex Alcalde de este municipio opinó respecto a la problemática que actualmente viven los productores de naranja de la región Huasteca en relación al riesgo que corren de infección de plagas en las huertas, y que podrían acabar con lo que llamó el patrimonio de muchas familias de la zona por la falta de aplicación de recursos y la falta de interés del gobierno. Axtla | Axtla 0 Comentarios “Los virus se encuentran en el aire y el polen, por lo que tarde que temprano estarán llegando a la región Huasteca”; Leónides Jonguitud. Quien consideró que lo anterior, es un problema latente y si no se atiende como se debe provocaría que llegue el momento que las huertas ya no produzcan, ya que todo lo que se cosecha está sobre el patrón de la naranja cucha, lo cual no es resistente a las enfermedades. El ex Alcalde, coincidió con los demás productores en que la distribución del recurso debe ser de forma equitativa entre la zona Media y la Huasteca Sierra, considerando que Rioverde no cuenta ni con la cuarta parte de lo que tiene la Huasteca en producción. Dio a conocer que el patrón con el que se cuenta en al Huasteca es el de la naranja agria, sin embargo, dijo ese no es resistente a las enfermedades que estimó están por llegar a la región y ese recurso que se asigna a Sanidad Vegetal es para la adquisición de nuevos patrones más resistentes a las nuevas plagas. Apuntó, que lo anterior, estaría abonando a una mayor producción en las huertas y por consiguiente a un producto de calidad. El ex munícipe, consideró que las hurtas se deben y tiene que ir renovando porque el día que las enfermedades lleguen a la zona, las huertas se estarán acabando, lo que llamó como desastroso para la economía de muchas familias. Leónides Jonguitud, mencionó que el peligro es latente ya que los virus se encuentran en el aire y el polen, por lo que tarde que temprano estarán llegando a la región Huasteca afectando gravemente los sembradíos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde clausura los cursos de verano 2017: “Juego, me divierto y aprendo” 4 Bomberos realizan la colecta anual Alcaldía cerrada tomó por sorpresa a los campesinos, “no avisaron” a autoridades En riesgo 35 mil hectáreas de productores en la huasteca y sierra Construyen un comedor comunitario en Coatzontitla