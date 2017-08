Apreciaciones Aun cuando no se cuenta con la fecha establecida para lo que será el segundo informe de gobierno del alcalde Julio César Hernández Resendiz, funcionarios y el mismo edil se encuentran ya preparándose para lo que será esta acción de transparencia que todos los munícipes deben rendir al cabildo y la sociedad, y para ello se espera que durante los próximos días se realice un recorrido de obras que puedan ser inauguradas y puedan darse a conocer durante dicho informe, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios actividad que sin embargo no es propia solamente de Axtla de Terrazas, ya que también en Huehuetlán se continúa con la supervisión de obras por parte de la presidenta Carolina Ramírez Villegas para conocer los avances y ver la posibilidad de inaugurar, mientras que el presidente de Coxcatlán Manuel Morales Ramírez no se queda atrás y ya comenzó desde la semana pasada con este tipo de actividad, dando la pauta a contar con material suficiente para lo que serán los impresos de sus informes. En este sentido los municipios son libres de determinar si su presentación de informe es privada ante el cabildo solamente o público, pero la mayoría con tal de que sea la ciudadanía quien determine si se realizan o no los trabajos, prefiere que estos sean públicos por lo que ya preparan los escenarios. En Aquismón por su parte la presidenta Yolanda Josefina Cepeda Echavarría no se queda atrás, sin embargo su estado de salud ha impedido que se inicien con dichas actividades, por lo que tendrá que realizar estas actividades a marchas forzadas y no le alcanzarán los días para realizar el recorrido de obras ya que cuenta con comunidades muy alejadas que son beneficiadas de alguna manera. A pesar de que no se conocen en realidad las cifras que existen en cuanto a casos de enfermedades trasmitidas por vector del dengue, zika o chinkongunya, la secretaría de salud mantiene que solamente existen 7 casos a nivel jurisdiccional de zika, sin embargo tan solo en una comunidad de San Antonio como es el Lejem se reportan 30 casos de zika lo cual suena alarmante pero nada fuera de posibilidad ya que este tipo de localidades cuentan con espacios enmontados que generan que el mosquito exista y si a eso se agrega el hecho de que durante las pasadas vacaciones se tuvo la presencia de visitantes de diferentes estados por el periodo vacacional de los estudiantes, esto genera mayores posibilidades de trasmisión pero sobre todo de propagación de la enfermedad, por lo que se debería de informar a la población para que se tomen las medidas de precaución que correspondan. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciacionees Apreciaciones