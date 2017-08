Apreciaciones Una gira de contrastes se vivió el día de ayer en las comunidades de Enramaditas y Luis Donaldo Colosio, ya que en la primera se pudo palpar la respuesta de la gente al trabajo realizado por la administración en materia de obras y acciones, era una verdadera fiesta hecha para el alcalde por la propia población, tanto así que hasta le cantaron las mañanitas por su cumpleaños el día de mañana. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Son quizá de las cosas que cualquier gobernante sabe apreciar y valorar porque son manifestaciones espontáneas de la gente, sobre todo del sector indígena que es muy apasionado en sus motivaciones ya sean festejos o reclamos y no esconden nada cuando algo no les gusta, por lo que el recibimiento de ayer se interpreta como total aceptación hacia la labor realizada. Sin embargo en la segunda comunidad las cosas fueron diferentes, producto quizá de una mala comunicación entre autoridades y funcionarios, o por la intervención de factores externos el evento de inauguración estuvo a punto de ser suspendido por los habitantes quienes retuvieron a los funcionarios en reclamo de una obra que se suponía está contemplada dentro de su obra prioritaria, pero no forma parte de la primera etapa. Un hecho que llama la atención es que los habitantes ya estaban preparados para manifestarse, desde la llegada del personal y acompañantes sin decir nada, permitieron que ingresaran hasta el sitio donde se realizaría el evento y posteriormente bloquearon la salida como medida de presión para que se les cumplieran sus demandas. Aunque no se dio a conocer abiertamente se pudo percibir que el sector es controlado por Antorcha Campesina, lo cual hace pensar que pudo existir una intervención de último minuto para generar presión en contra de la administración y obtener más beneficios como suelen hacerlo, finalmente con la llegada del alcalde la paz se pudo reestablecer sin mayor problema. Un tema que flota en el aire es el relacionado a los aspirantes a la presidencia municipal, con todo y que se diga que es muy temprano para sacar conclusiones no se puede ignorar a quienes han externado interés en buscar la candidatura, sobre todo en el PRI que es el partido que más cartas suele tener para participar. Entre los actores políticos ya se realizan los palomeos sobre quienes tienen posibilidades de llegar a contender, sea del partido que sea, en base al trabajo realizado, al arraigo entre la sociedad, o en base también las relaciones que se tienen en las cúpulas, aunque con la presidencia de la república en juego, la selección de candidatos seguramente se hará en base a la capacidad de aportar votos a los partidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones