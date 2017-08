Apreciaciones Funcionarios, alcalde y amigos se solidarizaron ayer por la tarde con el secretario del Ayuntamiento Luis Fernando González antes el fallecimiento de su señora madre Blanca Estela González Castañeda, quien desde la madrugada seria velada en la Agencia de Inhumaciones de Las Huastecas y a las 6 de la tarde se le hará una misa de cuerpo presente en Catedral. Descanse en paz y pronta resignación al amigo y familiares. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Desde mayo del año pasado la regidora priista Elizabeth González Bucio pidió en una sesión de Cabildo que el Municipio fuera más duro y aplicara multas a aquellos propietarios de predios que estuviesen enmontados, pero hasta la fecha y a más de un año de ello, no se ha actuado. Este lunes, el tema volvió a salir a flote ya que estamos en temporada de lluvias, está en aumento en el número de casos de Zika y por lo pronto, la regidora Juana Elena Torres Ramos se comprometió a retomar esa problemática. En su momento se dijo que los predios enmontados representan un riesgo a la población no solo en materia de salud sino también se convierten en sitios donde personas se ocultan para cometer ilícitos, actos inmorales o contra el Bando de Policía y Buen Gobierno. Al parecer y tras llevarse a cabo una asamblea el pasado domingo, integrantes de la CNPR acordaron expulsar a su ex dirigente y ex funcionario de la DAPAS Efrén Saucedo González luego de que culminara una auditoría hecha a los movimientos financieros de éste cuando ocupaba ese cargo y presuntamente habérsele hallado un desvío de varios millones de pesos. Sin duda, ese tema seguirá dando de qué hablar ya que se trata de varios millones de pesos que eran propiedad de los productores de la CNPR y ahora, la actual dirigencia que encabeza Carlos Zamora Flores deberá de actuar conforme a la ley para dejar contentos a sus representados. Tal parece que pasará un trienio más y los tan citados baños del mercado Valles 85 no serán rehabilitados debido a que la actual administración optó por detener el proyecto y darle prioridad a los sanitarios del Gonzalo N. Santos. Desde el trienio 2012-2015, el ahora ex regidor comisionado a Mercados José Guadalupe Contreras, buscó que dichos baños volvieran a echarse a funcionar luego de haber sido clausurados porque sus descargas llegaban directo al río Valles. El actual director de Mercados Bernardo Castillo indicó que optaron por modernizar los sanitarios del Gonzalo N. Santos y dejar en la congeladora la rehabilitación de los del Valles 85. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones