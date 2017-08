“Si nos juegan chueco o sucio pues nosotros también sabemos responder”: MMR El edil, manifestó que el sistema del agua de San Juanito, se estaba politizando. Coxcatlán, S.L.P.- Seguro de que se encuentran trabajando dentro de la legalidad, el alcalde Manuel Morales Ramírez, se dijo molesto por que se quiso politizar con el sistema de agua San Juanito que abastece a 11 comunidades, sin embargo se dijo listo para lo que serán los golpeteos políticos, en donde considera existe madurez política de parte de los aspirantes sin embargo, aclaró que “si nos juegan chueco o sucio pues nosotros también sabemos responder”. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Alcalde se encuentra listo paras las críticas que se puedan registrar contra la administración ante los tiempos electorales. “Lo estaban politizando y esto es un tema de salud, nosotros no vamos a hacer nada malo para perjudicarlos, hasta cierto punto creo que es válido se acerca la efervescencia política y los demás se están agarrando de donde sea, lo que estamos haciendo nosotros es hacer las cosas bien”, dijo el edil al hablar sobre el sistema de agua arriba mencionado, lo cual aclaro durante el pasado fin de semana con los beneficiarios, logrando concretar los trabajos. Por ello ante la pregunta explicita, sobre si se encuentra listo para lo que serán los golpeteos políticos señaló, “mira yo creo que la mejor política que podemos hacer es hacer las cosas bien, esto nos lo marcan desde todos los niveles y con las reformas tenemos que transparentar todo, por el otro lado el golpeteo yo lo que veo es que los otros partidos no tienen mucho de dónde agarrarse, la verdad en el caso de Coxcatlán no hemos hecho las cosas mal estamos trabajando, no las tenemos al cien tampoco es imposible estar al cien por ciento pero las cosas se están haciendo bien y yo creo que es la mejor arma”, señaló. “De lo demás van a venir es normal pero si estamos preparados, cuando nos metimos a esto sabíamos a que nos metíamos y si estamos preparándonos, si nos juegan chueco o sucio pues nosotros también sabemos responder como tal pero yo creo que hay madurez política, bajo las reglas que ellos pongan nosotros también vamos a ponerles”, agregó. Por ello dijo, se encuentra trabajando arduamente para seguir impulsando el desarrollo del municipio y brindando transparencia a sus obras y será la misma ciudadanía quien dé cuenta de cómo se están haciendo los trabajos por parte dela administración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Acondicionarán estacionamiento para comerciantes los lunes El grupo de danza folklórica juvenil podría representar a este municipio Esperan resolución de CFE para la rehabilitación del alumbrado público municipal DIF visita Calmecayo para entregar beneficios Credencialización y altas realizará el INAPAM para los adultos mayores