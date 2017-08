“El magisterio de Xilitla está de luto y es una atrocidad lo sucedido”: J.F.C. Lamentan el hecho ocurrido con la Profesora Aldalberta Martínez. Xilitla, S.L.P.- El Profesor José Federico Carranza, lamentó la muerte de la Profesora Adalberta Martínez, ya que fue su maestro cuando ella curso sus estudios de nivel Preparatoria y posteriormente fue su director cuando ella se desempeñó como docente y siempre se distinguió por ser una mujer muy e inteligente, por su organización, por sus trabajo aunque con las desavenencias de los seres humanos, pero con muchas virtudes y sin embargo, la noticia a manera personal si le angustia y le ocasiona una enorme tristeza, expresó el director de la URSE. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Después de lo ocurrido, la docente ya no alcanzó a llegar al nosocomio. Destacó que la situación y el hecho es preocupante y consideró que los padres de familia deben estar muy al pendiente de sus hijos y aunque dijo desconocer el móvil del asesinato, sin embargo dijo “yo desconozco quién lo hizo pero si están las influencias de las drogas, yo creo que debemos hacer algo por los jóvenes, como es que los padres estén más al pendiente de sus hijos para que se evite todo este tipo de cosas”. El también ex alcalde mencionó que para el magisterio de Xilitla, es una lamentable pérdida y más que nada ella, siempre se entregó a su trabajo en cada una de las instituciones educativas, donde prestó sus servicios de docencia, pero más, dijo donde ella colaboró durante 13 años, en la comunidad de Amayo de Zaragoza, lugar en el que compartieron un sinfín de experiencias laborales. Son los padres quienes guían a sus hijos, los que les enseñan los valores por lo tanto deben estar al pendiente porque el medio en donde estamos tiene muchas debilidades y se cuenta con cosas malas y si en joven es débil o en su casa está descuidado, desatendido o falto de valores es presa fácil de este tipo de situaciones, señaló el ex alcalde. Y reiteró que se debe estar más al pendiente de los hijos para evitar este tipo de atrocidades el hecho, dijo es lamentable y no se debe ni se puede permitir que los jóvenes caigan en las garras de los vicios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Quien era la profesora Adalberta Martínez Apoya DIF de Xilitla a mujeres vendedoras de gastronomía típica Embajador de china y su esposa visitaron las pozas Excluyen a priístas de encuentro municipal Habitantes de Cuartillo Nuevo construyen capilla a base de esfuerzo