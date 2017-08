¡No atendieron a su hijo en el Hospital!

Trascendió, que los hechos ocurrieron el pasado domingo por la noche, cerca de las 20:00 horas, cuando un padre de familia identificado como L.A.H., de aproximadamente 27 años, llevó a su hijo de nombre L.A.M., de tan solo 6 años de edad para que recibiera atención médica, ya que tenía una herida en la cabeza. El padre y su hijo, originarios de la colonia Ley Agraria, tuvieron que acudir a la presidencia municipal para solicitar el apoyo, ya que en el Hospital Integral supuestamente no pudieron atenderlos. Fue a través de la ambulancia del municipio que el menor fue llevado a un consultorio particular para que pudiera ser atendido, ya que presentaba una fuerte lesión en la cabeza. Finalmente es oportuno señalar, que no es la primera vez que situaciones similares se presentan en ese centro hospitalario, por lo que la ciudadanía ha pedido un mejor servicio y médicos de guardia.